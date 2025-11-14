Tjörnedala Konsthall, Baskemölla, Simrishamn, Söker En Konsthallsvärd
2025-11-14
Vill du jobba på Tjörnedala konsthall i Baskemölla?Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Tjörnedala konsthall söker en engagerad konsthallsvärd med ansvar för reception, visningar och vernissager. Du blir en viktig del i mötet med våra besökare och medverkar i planering och genomförande av evenemang samt bidrar till vårt kommunikationsarbete. Tjänsten är schemalagd timanställning om cirka 400 timmar/år som schemaläggs enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
Vår konsthallsvärd är ofta den första personen våra besökare till Tjörnedala konsthall möter och därför en betydelsefull representant för hela verksamheten. Du välkomnar besökarna till konsthallen och berättar om pågående utställningar. Du sköter reception med ansvar för dess drift och utveckling. I tjänsten ingår kassahantering, administration och statistikhantering. Du bistår med att planera och genomföra evenemang som Tjörnedala konsthall regelbundet anordnar under året, som till exempel vernissager och föredrag. Tjänsten omfattar även arbetsuppgifter med fokus på konsthallens kommunikation, försäljning av konst samt enklare administrativa uppgifter. Du bidrar och deltar i Tjörnedala konsthalls utvecklingsarbete mot en hållbar framtid.
Kvalifikationer och bakgrund
Som person är du utåtriktad, serviceinriktad och prioriterar besökarens upplevelse. Du är ansvarstagande, noggrann och eftersträvar kvalitet i allt vad du gör. Du är flexibel, gillar att organisera och arrangera. Du är initiativtagande och proaktiv och kan självständigt genomföra aktiviteter. Du har god kommunikationsförmåga, har vana vid att förmedla konst vid visningar och uttrycker dig väl i både svenska och engelska. Kunskaper i andra språk, samt B-körkort är meriterande. Konsthallen är en liten arbetsplats med två anställda, i Tjörnedala konsthalls team blir du en viktig kollega, både som god lagspelare och självständig medarbetare. Vi ser gärna en vana av sälj och marknadsföring som en viktig kvalifikation.
Tjänsten förutsätter ditt genuina intresse för samtidskonst och kultur. Relevant utbildning är meriterande, gärna med konstvetenskaplig bakgrund inom bildkonst, design eller konsthantverk. Erfarenhet av att arbeta med digitala program och digitala medier är en förutsättning för att utföra arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Tjörnedala konsthall, Baskemölla
Östra Skånes Konstnärsgrupp, ÖSKG, och Tjörnedala konsthall är en konstnärsdriven plattform belägen i östra Skåne. Föreningen ÖSKG grundades 1974 utifrån konceptet med Konstrundan och består i dag av ungefär 120 yrkesverksamma konstnärer och är en ideell förening.
I Tjörnedala konsthall visar vi ett brett utbud av samtida konst, design och konsthantverk. Vår verksamhet omfattar även pedagogiskt program för barn och unga samt seminarier, workshops och andra projekt som speglar samtida konst och kultur. I anslutning till påsken anordnar vi den årliga Konstrundan och visar en samlingsutställning med våra medlemmar i konsthallen.
Föreningens syfte är att bidra till utvecklingen av kulturlivet i östra Skåne, och tillvarata medlemmarnas intressen inom det konstnärliga området. Medlemmarna är alla bosatta i Kristianstads, Tomelillas, Simrishamns, Sjöbos och Ystads kommuner. Föreningen har sitt säte på Tjörnedalagården i Baskemölla och har stöd av Region Skåne och Simrishamns kommun. Huvudsponsor Sparbanken Syd.
Om anställningen
Arbetsgivaren: Östra Skånes Konstnärsgrupp, Tjörnedalavägen 40, 272 94 Simrishamn
Anställningen är timanställning enligt schema. Villkor och lön enligt kollektivavtal.
Arbetstid: Arbetstiderna utgår från konsthallens öppettider. Helgarbete, arbete under evenemang och program ingår.
Tillträde: Mars-april 2026 enl överenskommelse
Ansökan ska bestå av CV och ett personligt brev om varför du söker denna tjänst (max. 1 A4).
Ansökan skickas till: application@oskg.se
SISTA ANSÖKNINGSDATUM ÄR 31 januari 2026. Vi kommer göra intervjuer löpande. För jobbsökande innebär det att man bör ansöka så tidigt som möjligt, eftersom en intressant kandidat kan bli anställd innan sista ansökningsdag passerat.
Kontaktpersoner: Marcus Bagge, styrelsen@oskg.se
, Telefonnummer: 0706-316993
Christel Lundberg, verksamhetsledare, verksamhetsledare@oskg.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: application@oskg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsthallsvärd". Arbetsgivare Östra Skånes Konstnärsgrupp
Tjörnedala Baskemölla (visa karta
)
272 00 SIMRISHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Skånes Konstnärsgrupp Kontakt
Ordförande ÖSKG
Jobbnummer 9606354
9606354