Tjejjouren Iris söker Verksamhetsutvecklare
2025-12-10
Vill du föreläsa om mäns våld mot kvinnor och stödja unga tjejer? Tjejjouren Iris
söker nu en verksamhetsutvecklare som vill stärka kvinnors rättigheter, stötta unga
tjejer och arbeta med vår utåtriktade verksamhet.
OM FÖRENINGEN
Tjejjouren Iris är en del av Kvinnojouren Iris, en partipolitiskt och religiöst obunden
ideell förening som utgår från feminism, kvinnosolidaritet och kvinnoseparatism.
Föreningens verksamhet består av kvinnojour med boende, tjejjour, tantjour samt
juridikjour.
Vår målsättning och uppgift är att:
Ge stöd och skydd till kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns och killars
våld.
Bedriva jourverksamhet och erbjuda stöd till kvinnor och tjejer.
Sprida kunskap, bedriva opinionsbildning och förebygga mäns våld mot
kvinnor.
OM UPPDRAGET
Tjejjouren Iris har sedan hösten 2023 arbetat aktivt med att förstärka vår verksamhet
och rekrytera fler ideella jourtjejer. Nu söker vi dig som vill ta detta arbete vidare och
fördjupa vår närvaro i Luleå och länet.
OM ROLLEN
Arbetet på Tjejjouren Iris består av att öka tjejjourens synlighet och sprida kunskap
om mäns våld mot kvinnor genom att bland annat anordna utåtriktade aktiviteter. Din
huvudsakliga uppgift är att föreläsa i skolor och för yrkesverksamma, hålla föredrag
inför allmänheten samt hitta arenor där vi kan möta unga tjejer och sprida kunskap
om killars våld mot tjejer. Du representerar Tjejjouren Iris i externa sammanhang,
utvecklar samarbeten och bygger nya kontakter. Du erbjuder stödsamtal via fysiska
besök, chatt och telefonsamtal till tjejer i Luleå och länet. Du ansvarar dessutom för
att driva och utveckla våra digitala kanaler via webb och sociala medier. I rollen ingår
även att samordna och stötta våra jourtjejer samt hålla ihop det ideella arbetet. I
uppdraget ingår vissa administrativa uppgifter samt att vid behov bidra till den
dagliga verksamheten på boendet.
Som verksamhetsutvecklare kommer du att:
Samordna och stödja ideella jourtjejer.
Planera, genomföra och driva utåtriktat arbete i arenor där vi möter unga
tjejer, bland annat genom föreläsningar i skolor.
Aktivt skapa och identifiera nya sammanhang och mötesplatser där vi når ut
till vår målgrupp.
Driva och utveckla våra sociala medier och övriga digitala kanaler.
Erbjuda stöd till tjejer via fysiska samtal, chatt och telefon.
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för kvinnor och tjejers rättigheter i
samhället samt har en god förmåga att skapa relationer och samverka med olika
aktörer.
ÄR DU VÅR NYA KOLLEGA?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Engagemang för feminism och frågor som rör mäns och killars våld mot
kvinnor och tjejer.
God förmåga att skapa relationer och bygga trygga sammanhang.
Erfarenhet av att arbeta självständigt, driva egna uppgifter samt organisera
och genomföra arbete på egen hand.
Meriterande:
Insikt i genusfrågor och ett normkritiskt tänkande.
Erfarenhet av digital kommunikation och sociala medier.
Tidigare jour- eller föreningsengagemang.
Relevant utbildning inom ett samhällsvetenskapligt ämne, exempelvis
beteendevetenskap, sociologi, psykologi, genusvetenskap eller annan
likvärdig utbildning
Erfarenhet av arbete med barn eller unga, gärna i stöd- eller undervisande
Erfarenhet av arbete med barn eller unga, gärna i stöd- eller undervisande
verksamhet.
Vi söker dig som är självgående och har förmåga att arbeta både operativt och
strategiskt. Du är strukturerad, ansvarstagande och samarbetar lätt med andra. Du
tar egna initiativ, är van att driva egna processer framåt, trivs med frihet under
ansvar och känner dig trygg i en mindre organisation.
LÅTER DET INTRESSANT?
Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader, med goda möjligheter till
förlängning vid fortsatt finansiering. Ordinarie arbetstid är förlagt på dagtid, visst
helg- och kvällsarbete kan förekomma utifrån verksamhetens behov. Möjlighet till
delvis distansarbete enligt överenskommelse.
Arbetstid: Arbetstiden är 38 timmar/vecka. Fackförbund är Unionen.
Placering: Luleå.
Sista dag att ansöka är 16 januari 2026
Intervjuer sker löpande, skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vi lägger
stor vikt vid personlig lämplighet för rollen.
Skicka CV och personligt brev till styrelseniris@roks.se
. Märk ditt mail med
"Verksamhetsutvecklare Tjejjouren Iris".
FRÅGOR?
Kontaktpersoner vid frågor om rollen:
Nicole Viklund
070-562 95 02nicolewiklund@gmail.com
Linda Granström
070-567 37 54linda.granstrom@hotmail.se
Kontaktperson vid frågor om verksamheten eller övriga anställningsvillkor:
Anna-Maria Hedberg
070-956 45 69annamaria.hedberg75@gmail.com
