Tjej behöver synledsagning till gymmet
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-22
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Om uppdraget:
Syn- samt hörselskadad tjej vill ha sällskap till gymmet en gång i veckan. Enligt kundens önskemål vill hon att du ska vara en tjej i hennes ålder mellan 30 - 45 år. Du ska vara empatisk och hjälpsam. Gärna studerande då hon vill att du är lite flexibel med dagar och tider. Till att börja med vill hon ha ledsagning förmddagar men att det senare i höst kanske ändras till eftermiddagar.
Du ska prata tydligt och framför henne p g a hennes hörselnedsättning.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Du behöver inte ha erfarenhet av teckenspråk eller synledsagning, Viktigast för henne är att du är en tjej i hennes ålder som hon kan kommunicera med.
Om tjänsten:
2 tim/vecka sammanlagt 8 tim/mån, till att börja med en förmiddag i veckan. Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
Som avlösare avlastar du anhöriga till exempelvis ett barn med en funktionsnedsättning i hemmet eller närområdet. Det kan vara för att föräldrarna ska få lite egen tid med andra syskon.
Enligt lagen om registerkontroll och God Omsorgs policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711)
A019 (visa karta
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190 91 ROSERSBERG Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
9973811