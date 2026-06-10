Tjänstesäljare
Scandinavia Contractor AB / Säljarjobb / Norrtälje Visa alla säljarjobb i Norrtälje
2026-06-10
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Vi söker en driven och självgående säljare som gillar att skapa nya affärer, bygga långsiktiga kundrelationer. Det här är en varierad tjänst där du får kombinera försäljning, kundkontakt med arbetet hos kunden.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Du kommer ingå i ett ungt glatt team. Vi är lika många kvinnor som män. Vi är jämlika, vi trivs, är stolta & har roligt på jobbet. Kunderna finns från norra Stockholm till Norrtälje. Som Säljare hos oss kommer du att arbeta med försäljning av våra tjänster till både privatpersoner och företag. Du kommer att följa kunder genom hela processen – från första kontakt till offert, utfört jobb och avslut. Vi söker dig som har KÖRKORT, är noggrann, effektiv, gillar ordning, är trevlig, kan svenska och har ett eget driv.
Våra tjänster som vi erbjuder till kunder omfattar all typ av städning i hem, företag och förvaltning. Vi putsar fönster på alla höjder. Vi utför alla typer av Flyttjänster, Trädgårds- och utemiljötjänster. En del Bygg- och hantverkstjänster.Dina arbetsuppgifter
Du förväntas bearbeta nya och befintliga kunder. Genomföra kundbesök och behovsanalyser. Ta fram och följa upp offerter. Sköta Kundservice och kundkontakt. Teamledning & schemaläggning. Uppföljning av uppdrag och kundnöjdhet, med mera...
Självklart är Rutstäd kollektivavtalsanslutna, till Almega – Hemserviceföretagen och erbjuder därför avtalsenliga villkor.
Vi söker dig som... Har B-körkort. Talar och skriver svenska obehindrat. Har god datorvana. Är strukturerad och ansvarstagande. Har lätt för att skapa förtroende hos kunder. Är självgående och lösningsorienterad. Älskar försäljning. Tidigare erfarenhet av försäljning, måluppfyllnad, kundservice och planering är helt klart meriterande, men känner du igen dig och gillar utmaningen - hör av dig!Så ansöker du
Har vi fångat ditt intresse? Skicka då in ditt CV till oss, så hör till dig sen om intervju och provjobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7889544-2047235". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavia Contractor AB
(org.nr 556547-6743), https://jobb.rutstad.se
Gösvägen 4 (visa karta
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761 41 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9958489