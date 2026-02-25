Tjänstepensionshandläggare med Lumera-kompetens till Bank
2026-02-25
Vi söker nu en tjänstepensionshandläggare för ett längre konsultuppdrag hos en bank i Stockholm. Uppdraget är på heltid med start 1 april 2026 och löper till 31 mars 2027.
Banken befinner sig i en omfattande Lumeramigrering inom tjänstepension och söker en handläggare med god systemkompetens.
Om uppdraget
I rollen kommer du att arbeta operativt med handläggning av tjänstepensionsärenden samtidigt som du är delaktig i det pågående migreringsarbetet till Lumera.
Arbetet innebär:
Hantera och administrera tjänstepensionsärenden
Delta i testarbete inför och i samband med migrering
Säkerställa kvalitet och korrekt hantering i Lumera
Ta fram och uppdatera instruktioner och dokumentation
Bidra i upplärning och kunskapsöverföring inom systemet
Du får en viktig roll i att både upprätthålla den dagliga verksamheten och bidra till en stabil och kvalitetssäkrad övergång i samband med migreringen.
Vi söker dig som har
Har djup systemkompetens i Lumera och är trygg i att arbeta operativt i systemet
Har flerårig erfarenhet av handläggning inom tjänstepension, gärna inom bank, försäkring eller liknande
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och noggrant
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Meriterande med kunskap om 3:e-partsförsäkringar
Omfattning & villkor
Omfattning: 100 % Start: 1 april 2026 Slutdatum: 31 mars 2027
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten ska tillsättas inom kort, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om Capega Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring.

Konsult hos Capega Som konsult hos Capega blir du en del av ett personligt bolag som med bred kompetens och stort nätverk ger dig rätt förutsättning att utvecklas inom din yrkesroll. Då vi värdesätter dig och dina kvalifikationer är det viktigt för oss att du trivs som vår konsult. Du får en engagerad konsultchef som känner till din bransch väl och du erbjuds goda anställningsvillkor med friskvårdbidrag och tjänstepension.

