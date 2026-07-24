Tjänsteman i beredskap (TiB)
Myndigheten för civilt försvar / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-24
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo. Vill du vara med och arbeta för att leda det civila försvaret? Då kanske du är vår nästa kollega!
Den säkerhetspolitiska utvecklingen och Sveriges roll som allierad i Nato sätter myndighetens arbete i en historiskt viktig kontext. Utvecklingen av Sveriges civila försvar och krisberedskap drivs framåt i ett högt tempo och myndigheten spelar en viktig roll för att möta de krav som omvärldsutvecklingen ställer.
Myndighetens operativa uppdrag är brett, både nationellt och internationellt, och flera delar är tidskritiska. För att kunna agera proaktivt och tidigt identifiera risker och händelser med potentiellt allvarliga konsekvenser, krävs en förmåga att agera -dygnet runt – alla dagar, året om.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som tjänsteman i beredskap har du en nyckelroll inom myndighetens operativa ledningssystem genom att bidra till vår förmåga att dygnet runt och året runt upptäcka, verifiera, larma och informera vid samhällsstörningar, allvarliga kriser, höjd beredskap eller krig.
I rollen är du myndighetens kontaktpunkt i den operativa verksamheten. I detta ingår att initiera och samordna myndighetens inledande operativa arbete samt att rapportera till Regeringskansliet om aktuellt läge.
Arbetstiden är schemalagd, innefattar arbete på kvällar och helger och kan i framtiden även innefatta nattarbete. Till en början är det jour eller beredskap nattetid.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Upprätthålla lägesuppfattning och situationsförståelse genom att identifiera och värdera risker och händelser.
• Genomföra systematisk informationsdelning till det operativa ledningssystemets olika funktioner och externa aktörer både nationellt och internationellt.
• Initiera myndighetens inledande åtgärder, även under tidspress och med begränsat informationsunderlag.
• Ta fram beslutsunderlag och omsätta operativ inriktning.
• Delta i planering och genomförande av prioriterade övningar.
• Bidra till utveckling av arbetssätt, metoder, rutiner och myndighetens operativa förmåga.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk utbildning eller andra kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av operativ ledning eller arbete i stab från offentlig eller privat samhällsviktig verksamhet eller motsvarande.
• Erfarenhet av att arbeta under tidspress och oklara förutsättningar.
• Förmåga att bedöma, analysera och fatta beslut under tidspress.
• Erfarenhet av att arbeta i en verksamhet där det ställs höga krav på informationssäkerhet och säkerhetsskydd.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• God kunskap om och erfarenhet av civilt försvar.
• God kunskap om och erfarenhet av det svenska och/eller internationella krishanteringssystemet.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Som medarbetare inom enheten är du en utpräglad lagspelare med ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt som bidrar till ett utvecklande arbetsklimat. Du trivs i en miljö som växlar mellan planerad verksamhet och händelsestyrt arbete. Du har förmåga att arbeta strukturerat och med gott omdöme även vid pressade situationer. Du har också god analytisk förmåga och kan omsätta komplex information till konkreta åtgärder.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och arbetet sker i huvudsak på kontoret. Resor kan förekomma i anställningen. Arbetstiden är schemalagd och innefattar arbete på kvällar och helger och kan i framtiden även innefatta nattarbete. Till en början är det jour eller beredskap nattetid.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
På sektionen för operativ respons arbetar vi i en operativ miljö där tempo, ansvar och samarbete är centrala delar av vardagen. Vi är ett team med olika bakgrund och erfarenheter där förtroende, prestigelöshet och lagkänsla är avgörande för vår förmåga att leverera – även under pressade förhållanden.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Nils Vaernholt från den 17 augusti och framåt. Fackliga företrädare är Carin Hammarbo (Saco-S), Peter Nytting (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Myndigheten för civilt försvar (visa karta
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651 81 KARLSTAD Kontakt
Sektionschef
Nils Vaernholt 010-2404557 Jobbnummer
10011272