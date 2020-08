Tjänsteförmedlare - Sök Jobb Utan Cv - Tryggsam I Sverige AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Tryggsam I Sverige AB

Tryggsam I Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-08-25TJÄNSTEFÖRMEDLARE - SÖK JOBB UTAN CVHos oss på Tryggsam har du goda möjligheter att påverka din egen lön samt utvecklas och klättra inom företaget. Vi är ett växande företag med sälj i vårt DNA Vi söker dig som är målmedveten och har rätt inställning. Du arbetar bra i grupp samtidigt som du är van att ta eget ansvar. Du kommer ingå i ett säljteam med 8-10 positiva kollegor, där vi varje dag har väldigt roligt och arbetar tillsammans mot uppsatta mål.Vi förmedlar tjänster till privatpersoner via telefon och kontaktar både befintliga samt potentiella kunder för att erbjuda våra tjänster. För att du ska kunna prestera och utvecklas på bästa sätt, erbjuder vi daglig coachning och vägledning. Vi förutsätter att du som söker denna tjänst gillar utmaningar och alltid gör ditt bästa för att nå dina mål.Vi erbjuder:Betald utbildning inom sälj och produktPersonlig coachningLöpande vidareutbildning under din anställningFast månadslön + provision + bonussystemFriskvårdsbidragHärliga kollegor i blandad ålder med leenden som slår allt2020-08-25Du är 18 år och äldreDu kan prata, läsa och skriva svenska obehindratDu har viljan att utvecklas i rollen som tjänsteförmedlare ochser en framtid hos ossErfarenhet inom försäljning är meriterande men inget kravTillträde: Enligt överenskommelseOmfattning: Tillsvidare, Heltid, Provanställning 6 månaderPlacering: Stockholm HQLön: Fast lön + provision + bonussystemRekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi på Tryggsam rekryterar fördomsfritt och välkomnar alla att söka oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.SÖK JOBBET UTAN CVJobbet kan du enkelt söka antingen genom att svara på 5 enkla frågor om du inte har ditt CV till hands nu alternativt med CV. Klicka på SKICKA ANSÖKAN.Stort lycka till!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-11Tryggsam i Sverige AB5333123