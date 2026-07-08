Tjänsteansvarig SBA
Elajo El & Energiteknik AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Oskarshamn Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Oskarshamn
2026-07-08
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elajo El & Energiteknik AB i Oskarshamn
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige
Var med och bygg nästa steg inom brandskydd hos Elajo
De bästa satsningarna börjar ofta hos kunderna.
Med ett behov.
En fråga.
En efterfrågan.
Under de senaste åren har allt fler av våra kunder efterfrågat stöd inom systematiskt brandskyddsarbete och förebyggande brandskydd. Nu tar vi nästa steg.
Vi bygger upp ett nytt erbjudande inom Elajo och söker dig som vill vara med från början.
Det här är inte bara en ny tjänst.
Det är en möjlighet att vara med och forma hur vi arbetar, utvecklar våra tjänster och skapar värde för våra kunder inom ett område som blir allt viktigare för framtidens verksamheter.
Placeringsort är diskuterbar utifrån våra Elajokontor där placering kommer prioriteras utifrån där kundbehovet idag är som störst, men satsningen är långsiktig och har potential att skapa värde för kunder i hela Elajo.
Ett arbete som skapar trygghet innan något händer
Det bästa brandskyddet är ofta det som aldrig behöver användas.
När branddörrar fungerar.
När utrymningsvägar är fria.
När rutiner är på plats.
När människor vet vad de ska göra.
Då tänker få på allt arbete som ligger bakom.
Men bakom varje trygg verksamhet finns människor som arbetar förebyggande, systematiskt och långsiktigt.
Det är där du kommer in.
Som specialist inom systematiskt brandskyddsarbete hjälper du våra kunder att skapa säkrare arbetsplatser, uppfylla lagkrav och utveckla sitt säkerhetsarbete. Du blir en rådgivande partner som hjälper kunder att identifiera risker, stärka sina rutiner och skapa långsiktigt hållbara lösningar.
En roll med möjlighet att påverka
Det här är en ny satsning för Elajo.
Du kommer därför inte bara att arbeta med kunder och operativa uppdrag, du kommer också att vara med och utveckla hur vi bygger upp området framåt.
För rätt person finns en ovanlig möjlighet:
• Att kombinera specialistkunskap med entreprenörskap.
• Att få vara med och skapa något nytt samtidigt som du har styrkan, kompetensen och tryggheten från en etablerad organisation bakom dig.
Vardagen i rollen
Beroende på din erfarenhet och kundernas behov kan arbetet bland annat omfatta:
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
• Brandskyddsronder, kontroller och uppföljningar
• Dokumentation och kvalitetssäkring
• Rådgivning till kunder inom brandskydd och säkerhet
• Riskbedömningar och förbättringsarbete
• Utbildning och stöd till kundernas organisationer
• Utveckling av Elajos erbjudande hos våra kunder, inte bara inom SBA
Resor förekommer i tjänsten och uppdrag kommer att genomföras på flera av Elajos orter.
För att lyckas i rollen tror vi att du har
• Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
• God förståelse för brandskyddsregelverk och förebyggande brandskyddsarbete
• Erfarenhet av att arbeta självständigt och skapa förtroende hos kunder
• God administrativ förmåga och vana att dokumentera och följa upp arbete
• B-körkort
Du arbetar kanske idag som SBA-tekniker, brandskyddstekniker, brandskyddssamordnare, brandskyddskonsult eller inom ett närliggande område.
Det viktigaste är att du har erfarenhet av SBA och drivs av att hjälpa kunder att skapa tryggare och säkrare verksamheter.
Vem du är
Du tycker om att ta ansvar.
Du ser möjligheter där andra ser krav.
Du trivs med att bygga relationer och skapa förtroende.
Samtidigt är du strukturerad, lösningsorienterad och har förmågan att omsätta regelverk och krav till praktiska lösningar som fungerar i kundens vardag.
Du motiveras av att få vara med när något nytt tar form.
För även om brandskydd handlar om regler, rutiner och dokumentation handlar det i slutändan om något mycket större - att skapa trygghet för människor.
Det här får du hos oss
Hos Elajo får du möjlighet att vara med på en spännande tillväxtresa inom ett nytt teknikområde.
Du får:
• Möjlighet att påverka och utveckla en ny verksamhet
• Stöd från erfarna kollegor inom säkerhet, teknik och service
• Ett öppet arbetsklimat med stark laganda
• Kollektivavtal och attraktiva förmåner
• Friskvårdsbidrag och tillgång till stöd inom hälsa, ekonomi och juridik
• Möjlighet att utvecklas tillsammans med en av Sveriges ledande teknikpartner
Vi tror på att skapa värde för hela livet.
För våra kunder genom tryggare verksamheter.
För våra medarbetare genom utveckling, gemenskap och möjligheten att växa.
Och för samhället genom lösningar som gör skillnad innan något händer.
För vi verkar för hela livet.
För våra kunder.
För våra medarbetare.
För framtidens Sverige.Publiceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
Vi tar gärna emot din ansökan så snart som möjligt, sista ansökningsdag är 2026-08-31.
Urval och intervjuer sker löpande.
För ytterligare information, eller frågor om tjänsten, är du välkommen att kontakta:
• Marknadsområdeschef Martin Magnusson på telefon 0370-374159
• Affärsutvecklare Tornie Walfridsson på telefon 010-4578385 Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elajo El & Energiteknik AB
(org.nr 556139-3884)
Primovägen 1 (visa karta
)
572 36 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9997346