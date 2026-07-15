Tjänsteägare inom accesslösningar
Avaron AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-07-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en viktig roll där du ansvarar för tjänsteägarskapet för en mobil accesslösning som används i omsorgsnära verksamhet. Fokus ligger på att leda och samordna vidareutvecklingen av en lösning för säker inloggning på delade mobiler, med målet att tjänsten ska fortsätta vara relevant över tid och leverera den funktionalitet verksamheten behöver.
Rollen passar dig som trivs i en komplex IT-miljö där många intressenter behöver samlas kring gemensamma prioriteringar. Du arbetar nära verksamhet och styrning, rör dig mellan strategisk, taktisk och operativ nivå och får en central position i att skapa struktur, riktning och långsiktighet. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka en verksamhetskritisk tjänst i en större organisation med tydligt samhällsvärde.
ArbetsuppgifterDu leder och samordnar tjänsteägarskapet för den mobila accesslösningen.
Du säkerställer att tjänsten fortsätter vara relevant över tid utifrån verksamhetens behov.
Du driver arbetet med att säkra att överenskommen funktionalitet levereras.
Du tar fram, vidareutvecklar och förvaltar styrande dokument som tjänstebeskrivningar, tjänsteplaner, förvaltningsplaner och utvecklingsplaner.
Du samordnar, väger samman och prioriterar krav från olika intressenter och verksamheter.
Du skapar framdrift genom att arbeta strukturerat och självständigt inom ramen för uppdragets mandat.
Du kommunicerar med olika målgrupper och anpassar budskap utifrån roll, behov och sammanhang.
KravMinst tre års erfarenhet i rollen som tjänsteägare.
Erfarenhet av att ta fram och förvalta tjänstebeskrivningar, tjänsteplaner, förvaltningsplaner, utvecklingsplaner eller motsvarande styrande dokument.
Minst 5 års erfarenhet av kommunal verksamhet.
God erfarenhet av accesstjänster.
MeriterandeErfarenhet från en större och komplex organisation med samhällsviktig eller verksamhetskritisk IT.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8072649-2102112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
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211 20 MALMÖ Jobbnummer
10003755