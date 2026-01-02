Tjänst + timvik till Simrishamn
2026-01-02
Vi söker nu efter en assistent åt en pojke på snart 3 år.Men även timvikarier som kan tänka sig att hoppa in vid sjukdom och VAB.
Vår kund söker efter dig som vill arbeta på ett fyra veckors rullande schemaArbetstiderna är dag, kväll och natt.
Han är diagnostiserad med 22q11-deletionssyndrom, vilket bland annat gett honom hjärtfel, singelnjure, andnings- och sväljsvårigheter.
Han har trakeostomi och får sondmat via PEG och har har hög infektionskänslighet.
Han har dubbelassistans dygnet runt.
Som person bör du vara lugn och inkännande. Det är en merit om du har erfarenhet av arbete med trakeostomi, hostmaskin och sondmatning via PEG. Då pojken inte har något tal är det en stor fördel om du kan kommunikation via TAKK och bildstöd. Meriterande med barnvana.
Du erbjuds alltid introduktion innan självständigt arbete.
Inför eventuell intervju vill vi att du har läst på om 22q11-deletionssyndrom.
Då det är arbete med barn krävs utdrag ur belastningsregistret. Detta ser vi gärna att du har tagit fram redan till intervjun.
Det är viktigt att du är trygg med att det är föräldrarna som är din uppdragsgivare, och att det är de som styr hur arbetspasset ser ut.
Välkommen med din ansökan!
Svenska i tal och skrift
Rökfri
På Björka är vi alla ett team med ett och samma mål - att leverera den bästa assistansen för dig.
För oss är du som kund eller anställd aldrig en i mängden. Vi vet vem du är när du kontaktar oss.
Det viktigaste för oss är dialogen med kunder och anställda. Det är nyckeln till en välfungerande assistans.
Du kan alltid nå oss, och vi återkommer alltid om vi var upptagna.
Vi ligger i absoluta framkanten avseende de system som används för att göra arbetet så effektivt som möjligt för dig. Ersättning
