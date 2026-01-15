Tjänst som Medicinsk fotterapeut
Ann's hälsohus AB / Hälsojobb / Malmö
2026-01-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du medicinsk fotterapeut och önskar anställning?
Då är du välkommen att söka jobb hos oss på Anns Hälsohus i Limhamn.
Vi tror att du är lugn, positiv, har ett bra bemötande och vill verka för att etablera långsiktiga kundrelationer. Rätt utbildning är ett krav, erfarenhet en merit.
Vi erbjuder ett fullt utrustat eget behandlingsrum, material, redskap, metoder, system och arbetsgemenskap.
Anställningsformen är en provanställning som efter 6 månader övergår i en fast tjänst. Vi ser gärna att du inledningsvis jobbar deltid 2-3 dagar per vecka och är beredd att gå upp i arbetstid i takt med att du jobbar in dig i verksamheten. Vi är flexibla med förläggning av arbetstiden.
Utöver de lagstadgade arbetsgivaravgifterna omfattas du av traditionell pensionsförsäkring via Folksam och sjukdoms- och olycksfallsförsäkring via Euro Accident. Friskvårdsbidrag från företaget och behandlingsskadeförsäkring via Arctic.
Välkommen att höra av dig till ann.v.backlund@gmail.com
Telefon 0708920842. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: ann.v.backlund@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ann's hälsohus AB
(org.nr 559059-1920)
Västanväg 63
)
216 15 LIMHAMN Jobbnummer
9685114