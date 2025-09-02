Tjänst inom försäljning, digital marknadsföring & administration!
2025-09-02
Vill du vara med och växa ett specialiserat företag inom biostatistik, real world evidence (RWE) och kliniska studier?
Vi söker nu en driven person med passion för försäljning och digital marknadsföring, som även kan stötta med viktiga administrativa uppgifter i vardagen.
Rollen
Som ansvarig för försäljning, marknadsföring och administration kommer du att:
Utveckla och driva vår marknadsstrategi mot life Science
Identifiera och vårda relationer med kunder inom life science
Bygga vår digitala närvaro genom webb, sociala medier och kampanjer
Stötta företaget med administrativa uppgifter, t.ex. kundhantering, mötesbokning och dokumentation
Arbeta nära VD och teamet för att förvandla leads till affärer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning och/eller digital marknadsföring
Har gärna arbetat mot kunder inom läkemedelsindustrin, bioteknik eller klinisk forskning
Är strukturerad och kan hantera administrativa uppgifter på ett smidigt sätt
Är självgående, nyfiken och har ett starkt driv
Kommunicerar obehindrat på engelska och svenska
Vi erbjuder
Möjlighet att påverka och forma företagets tillväxtresa
Ett kompetent och engagerat team med korta beslutsvägar
Flexibilitet och utvecklingsmöjligheter
En roll där dina insatser gör direkt skillnad
Ansök genom att skicka CV och kort personligt brev till info@epistat.se
Urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@epistat.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epistat AB
