Tjäna pengar på natten som tidningsbud - sommarvikarier sökes ti - Hall Media Logistik AB - Vaktmästarjobb i Värnamo

Hall Media Logistik AB / Vaktmästarjobb / Värnamo2021-06-30Är du en person som trivs med att jobba nätter. Gillar du att köra bil, gå eller cykla och få motion? Då är detta jobbet för dig! Just nu söker vi på Hall Media Logistik dig som vill arbeta som tidningsdistributör i sommar. Vi söker sommarvikarier för både bildistrikt, cykeldistrikt samt gångdistrikt.Erfarenhet krävs EJArbetsbeskrivningArbetet är under nätter och innebär tidningsutdelning med bil (högerstyrd), gång eller med cykel där företaget kan tillhandahålla el-cyklar (beroende på område). Det är en fördel om du känner till området, men övning på distriktet med ett rutinerat bud ingår alltid då ca 3 - 5 upplärningsnätter ingår. Vid övning på cykeldistrikt krävs egen cykel.2021-06-30Vi följer transportarbetarförbundets avtal. Ingångslönen ligger på 142,86 kr/timme exkl. OB-tillägg. Högre timlön vid branschvana.Are you a person who enjoys working nights. Do you like to drive, walk or cycle and get exercise? Then this is the job for you! At Hall Media Logistik, we are currently looking for you who want to work as a newspaper distributor this summer. We are looking for summer substitutes for both car districts, bicycle districts and walking districts.Job descriptionThe work is during nights and involves newspaper distribution by car (right-hand drive), on foot or by bicycle where the company can provide electric bicycles (depending on the area). It is an advantage if you know the area, but practice in the district with an experienced distributor is always included where about 3 - 5 training nights are included. When practicing in a bicycle district, bringing your own bike is required.SalaryWe follow the transport workers' union's agreement. The starting salary is SEK 142.86 / hour excluding OB supplement. Higher hourly wage for industry experience.Vi vill att du som söker/ We want the applicant to- Är ambitiös och handlingskraftig/ Be ambitiös and can take actions- Har god fysik/ Have good physics- Gillar ensamarbete och att jobba natt/ Enjoy nightwork and to work alone- Har god självdisciplin/ Have good discipline- Är punktlig och noggrann/ Be punctual and accurate- Har lätt att följa instruktioner/ be good at following intructions- Är bekväm med att använda en smartphone, då du ska distribuera efter anvisningar i en Elektronisk Bud-bok/ Is comfortable using a smartphone, as you will distribute according to instructions in an Electronic Bid bookDet är meriterande om du har arbetat som tidningsbud tidigare eller har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter./ It is an advantage if you have worked as a newspaper distributor before or have experience of similar tasksKrav/ Requirements- Att du ska ha fyllt 18 år, då det är nattarbete/ 18+ years old (night shifts)- Att du behärskar det svenska eller engelska språket flytande i både tal och skrift/ That you are fluent in both writing and talking in Swedish or English- Att du har ett giltigt svenskt körkort om du sökt till bildistrikt/ That you have a valid drivers license (if you apply for a car-district)Hall Media Logistik är en del i koncernen Bonnier News. Hall Media distribuerartidningstitlarna Jönköpings-Posten, Smålands-Tidningen, Vetlanda-Posten, TranåsTidning, Smålands Dagblad, Värnamo Nyheter, Smålänningen, Falköpings Tidning,Västgöta-Bladet, Skaraborgs Läns Tidning. Vi distribuerar i Jönköping, Kronoberg,Västergötland, VGG, och Höglandet. Våra kulturella värderingar inom företaget äröppenhet, engagemang, integritet och affärsmässighet.Varaktighet, arbetstidDeltid Visstidsanställning under sommaren (Juni till Augusti)Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-09-30Hall Media Logistik AB5837683