Tivolivärdar till Halloween på Gröna Lund
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2026-07-06
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Som medarbetare på Gröna Lund har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning. Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för över 1,5 miljon barn och vuxna varje år. Nu söker vi efter nya stjärnor som vill vara med och skapa magiska och kusliga upplevelser för alla våra gäster under Halloween!
Vi söker fantastiska tivolivärdar till Halloween på Gröna Lund som vill vara med och bidra till en riktigt rolig och spännande upplevelse för alla våra gäster. Vi söker efter dig dig som trivs i rampljuset, brinner för gästmötet, sprider positiv energi och har en naturlig känsla för service. Du tycker om att arbeta i en händelserik miljö där ingen dag är den andra lik, och du strävar alltid efter att ge det lilla extra för att överträffa gästernas förväntningar.
Rollen som Tivolivärd
Som tivolivärd på Gröna Lund finns det många olika möjligheter. Du kan arbeta som attraktionsvärd där du hjälper gästerna vid våra attraktioner och ser till att de får en säker och minnesvärd upplevelse, oavsett om det handlar om att spänna bälten i Fritt Fall, skicka iväg gondolerna på Insane eller kasta mattor i (O)Lustiga Huset. Du kan arbeta som butiksvärd med försäljning av butiksvaror och attraktionsfoton i någon av våra butik- eller fotoenheter. Eller så jobbar du som spelvärd med att peppa och coacha våra gäster i våra femkampsspel och lyckohjul.
I rollen som snacksvärd jobbar du i någon av våra kiosker med att snurra sockervadd, skopa glass eller poppa popcorn. Det kan också vara så att du arbetar som parkfoodvärd i någon eller några av våra snabbmatsenheter där du är en viktig del i att leverera Gröna Lunds unika matutbud till våra gäster.
Det finns även möjlighet att arbeta som entrévärd där du arbetar vid Gröna Lunds entréer, utgångsgrindar och välkomnar våra gäster med ett leende, informerar om parken, rekommenderar lämpliga produkter inför besöket. Oavsett vilken roll du arbetar inom är du en viktig del av gästupplevelsen och bidrar till att skapa minnen för livet.
Varför ska du söka till just oss?
Som medarbetare på Gröna Lund får du vara med om en unik möjlighet och skapa minnen för livet. Det är en rolig och utmanande arbetsmiljö med möjlighet att lära känna nya vänner. Vi tror stenhårt på att om vi har roligt på jobbet kommer det att genomsyra allt vi gör.
Halloween sträcker sig under perioden 7 oktober - 11 oktober, 16 oktober - 18 oktober, 23 oktober - 1 november, 7 november - 8 november och vi söker dig som kan arbeta en större del av denna period. Arbetstiderna varierar och innefattar arbete både dagtid, kvällstid och helg. För dessa tjänster behöver du ha goda kunskaper i svenska. Du kommer att få utbildning och träning för att känna dig trygg som tivolivärd. Vi har inte möjlighet att erbjuda personalboende. Lön enligt kollektivavtal.
Ansök snabbt och enkelt utan CV och personligt brev!
På Gröna Lund vill vi vara med och bygga CV, därför har vi tagit bort kravet på CV för dessa tjänster och använder oss av urvalsfrågor. Går du vidare i processen väntar Parks and Resorts Servicetest som nästa steg. För tjänsten som spelvärd kommer kandidater som går vidare i processen även att få besvara ett antal videofrågor.
Vi har inget sista ansökningsdatum men urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Om Gröna LundGröna Lund är en av världens äldsta nöjesparker och öppnade sina portar för första gången redan 1883. Vackert beläget med ett unikt vattenläge på Djurgården vid Stockholms inlopp kan våra gäster njuta av attraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker och restauranger. Tivolit sprudlar även av underhållning och musik, där vi varje sommar bjuder upp till dans på den anrika dansbanan, hundratals barnföreställningar och över 50 konserter med svenska och utländska storheter på Lilla och Stora Scen.Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Gröna Lunds Tivoli
(org.nr 556014-0823)
115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Parks & Resorts - Gröna Lunds Tivoli Jobbnummer
9994533