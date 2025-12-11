Tingsryds Bostäder söker ekonomichef
2025-12-11
Tingsrydsbostäder AB och Stiftelsen Tingsrydsbostäder är kommunalägda bostadsföretag som äger och förvaltar lägenheter och lokaler i hela Tingsryds kommun. Företagen förvaltar även kommunens fastigheter såsom servicehus, skolor, förskolor och idrottshallar.
Är du redo för en spännande roll där du får kombinera strategiskt tänk med hands-on arbete? Gillar du att utveckla, påverka och skapa struktur - då kan du vara vår nästa ekonomichef.
Som ekonomichef har du det övergripande ansvaret för vår ekonomifunktion. Du leder och utvecklar ekonomiavdelningen, stöttar VD och chefer i ekonomiska frågor och kvalitetssäkrar allt från budget till bokslut.
• Ta helhetsansvar för ekonomi, finans och redovisning i såväl bolaget som stiftelsen.
• Personalansvar för en ekonom.
• Göra budget, prognoser och årsredovisningar.
• Arbeta med ekonomistyrning och ekonomiska uppföljningar
• Presentera ekonomiska rapporter för styrelser och delta aktivt i möten.
• Utveckla processer, arbetssätt och system - gärna med digitalisering i fokus.
• Arbeta med likviditet, finansiering och kassaflöde.
• Vara kontaktperson mot revisorer, banker och myndigheter.
• Bidra med din kompetens i ledningsgruppenKvalifikationer
• En akademisk examen inom ekonomi eller liknande, alternativt att du har arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
• Flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, med ansvar för redovisning, rapportering och budget.
• Erfarenhet och intresse av att arbeta med uppföljning och ekonomistyrning
• Erfarenhet av att arbeta nära ledning och styrelser.
• Meriterande om du har arbetat med kommunala bolag/stiftelser och fastigheter eller koncernstrukturer.
• Meriterande också om du har erfarenhet av implementering av ekonomi- och/eller fastighetssystem.
Du är analytisk, strukturerad och trygg i din kompetens. Samtidigt är du kommunikativ, prestigelös och bygger goda relationer. Du är stresstålig och kan leverera inom korta ledtider.
Körkort erfordras.
Sista ansökningsdatum är 2026-02-15 men rekrytering sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder Kontakt
VD Tingsrydsbostäder
Victoria Magnesson 0477-441 80 Jobbnummer
