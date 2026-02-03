Timvikarierande vaktmästare till vår Socialförvaltning
Boxholms Kommun / Vaktmästarjobb / Boxholm
2026-02-03
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Drivs du av variation och gillar att lösa praktiska problem? Vill du vara en viktig länk på Socialförvaltningen? Då kan du vara den vi söker!
Socialförvaltningen söker nu en engagerad och flexibel timvikarierande vaktmästare för behovsanställning. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik.
Dina Arbetsuppgifter
Som vaktmästare hos oss har du ett brett och ansvarsfullt uppdrag. Dina huvudsakliga sysslor kommer att omfatta bla:
• Fastighetsunderhåll: Enklare reparationer
• Transporter och flyttar: Hjälpa till med interna flyttar, möblering samt transport av gods och material mellan förvaltningens olika enheter. Matleveranser från Måltid och Service ut till äldreboenden.
• Service och logistik: Ta emot leveranser och hantera avfallshantering.
• Digital utrustning: Lås och larminstallationer
Din Profil
Vi söker dig som är praktiskt lagd, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt.
• Krav: Du måste inneha B-körkort då arbetet innebär resor mellan förvaltningens olika enheter.
• Flexibilitet: Du är en person som lätt kan anpassa dig till nya situationer och har förmågan att prioritera om när det behövs.
• Samarbetsförmåga: Du har lätt för att samarbeta med olika personalgrupper inom Socialförvaltningen och har en serviceinriktad inställning.
• Erfarenhet: Erfarenhet av liknande vaktmästar- eller fastighetsunderhållsarbete är meriterande.
Vad vi erbjuder
• Ett viktigt och meningsfullt arbete i en verksamhet som gör skillnad.
• En dynamisk arbetsmiljö med stor variation i arbetsuppgifterna.
Anställningsform: Timvikariat vid behov dagtid, med start vår 2026, samt ska kunna arbeta minst 4 veckor på heltidsschema under semesterperioden juni-augusti 2026, Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303631". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
(org.nr 212000-0407) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vaktmästare
Sören Karlsson soren.karlsson@boxholm.se 0142-89660 Jobbnummer
9718948