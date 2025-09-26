Timvikarierande trafikledare till samhällsbyggnadskontoret
2025-09-26
Är du intresserad av att utforska spårvagnstrafiken och letar efter ett extrajobb? Vi söker nu timvikarierande trafikledare!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
Norrköpings kommun bedriver i egen regi trafikledning för såväl spårvagnstrafiken som kommunens sidospår. Vår verksamhet utgör en central del i att säkerställa en trygg, punktlig och välfungerande kollektivtrafik för kommunens invånare och besökare.
Vår enhet består av tio erfarna och engagerade trafikledare, en säkerhetsutbildare/säkerhetsutredare samt en gruppchef. Tillsammans arbetar vi för att upprätthålla en hög nivå av säkerhet, kvalitet och service i trafikledningen.
Som timvikarierande trafikledare ersätter du ordinarie trafikledare vid behov. Du har ett samhällsviktigt uppdrag och vi erbjuder både interna och externa utbildningar inför arbetsstart.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som trafikledare hos oss har du en central roll i att säkerställa en trygg och effektiv spårtrafik.
Ditt huvudansvar är att övervaka och styra trafiken med hjälp av datoriserade övervaknings- och manöversystem.
Genom dessa system har du koll på den dagliga driften och kan snabbt vidta åtgärder och lösa problem när situationer uppstår, till exempel genom att leda om trafiken vid behov.
Du har ett viktigt uppdrag, där du ansvarar för att åtgärda fel och skapa en riskfri arbetsmiljö för dem som arbetar längs spåren. Du säkerställer att spårtrafiken fortsätter att fungera även under snöfall och vid problem med växlar eller signaler.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gymnasieexamen och vi ser gärna att du har erfarenhet inom spåranläggning, drift/trafikledning eller inom logistik, transport eller kollektivtrafik.
Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med krissamordning och kommunikation i samband med utmanande situationer.
Du har erfarenhet av att använda Microsoft Office och har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Du har även B-körkort.
Dina arbetsuppgifter har stor betydelse för trafiksäkerheten, därför behöver du genomgå och bli godkänd i en medicinsk hälsoundersökning enligt Transportstyrelsens föreskrifter samt lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning kan ske.
Läs mer om den medicinska hälsoundersökningen för arbete inom järnväg här och för arbete inom spårväg här.
Enligt Norrköpings kommuns styrande dokument behöver du vara över 23 år vid utbildningens start.
Som person är du stresstålig och kan behålla lugnet i pressade situationer. Du har lätt för att anpassa dig till förändringar som sker i arbetet.
Du är lyhörd och skicklig i samarbetet med andra. Du har förmåga att leda i olika situationer och kan anpassa din ledarstil samt kommunikation utefter den du möter.
Som person kan du analysera situationer och se lösningar där andra ser utmaningar. Att prioritera rätt i svåra situationer har du lätt för.
Du har ett högt säkerhetstänkande och kan fatta genomtänkta beslut.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Timvikariat
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg/natt
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 16 oktober
Kontakt: För frågor om tjänsten och verksamheten, kontakta gruppchef Marie Engström på marie.engstrom2@norrkoping.se
och för frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult rekrytering Alle Sharif på alle.sharif@norrkoping.se
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
