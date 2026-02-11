Timvikarierande trafikassistent till Norrköping Airport
2026-02-11
Vilka är vi?
Norrköping Airport AB ägs sedan 2006 av Norrköpings kommun och är Sveriges största regionala charterflygplats med aktörer som Apollo, TUI och Ving.
Under sommarsäsong erbjuds charterresor till Cypern, Rhodos, Kreta, Parga, Lefkas, Karpathos och Sivota. Vintertid charter till Kanarieöarna. Norrköping Airport trafikeras även av ambulansflyg, polisflyg, militärt flyg, flygtaxi och privatflyg.
Norrköping Airport har som strategi att även profilera sig som ett center för utveckling av framtidens flyg och flygsystem. Här finns redan luftrumssektorer för utveckling och tester av drönare.
I samarbete med Linköpings universitet ska också en testbädd etableras som blir ett nav för utveckling, utbildning och innovation inom drönarteknik. Syftet är att möjliggöra praktisk träning, certifiering och tillämpning av teoretiska modeller för studenter och forskare inom transport och logistik.
Läs mer om oss och flygplatsen här: Norrköping AirportPubliceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Som trafikassistent kommer du vara en del av ett team som arbetar i flygverksamheten och bidrar till att resenärerna får en trygg, smidig och positiv upplevelse på flygplatsen. I rollen ingår bland annat incheckning av passagerare, hantering av taxfree samt att hjälpa till med städning av flygplanen mellan avgångar.
Arbetstiderna är varierande och innebär dag-, kväll-, nattpass och helg eftersom det är flygen som styr arbetstiderna. Därför är det viktigt för oss att ha personal som kan arbeta med hög flexibilitet utifrån verksamhetens behov. Arbetet innebär oregelbunden arbetstid och arbetspassen är minst 3 timmar.
Vi ser att du kan arbeta under hela sommarperioden, då behovet är stort. Det finns även möjlighet till förlängning och fortsatt arbete under höst och vinter.
Du blir en del av en arbetsplats med stark gemenskap, högt förtroende mellan kollegor och där säkerheten alltid kommer först.
Vem är du?
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning och som vill arbeta med service i fokus.
Då oreglbunda arbetstider krävs ser vi gärna att du har erfarenhet av detta från tidigare arbetsroll, där du har vana av att arbeta skift eller motsvarande. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet av arbete med service och kundbemötande.
Du är noggrann och säkerhet är din högsta prioritet. Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar som kan uppstå i arbetet. Du är tydlig och har förmågan att anpassa din kommunikation utefter den du möter.
Utöver det är du en person som bidrar med energi till den arbetsgrupp du verkar inom. Ditt fokus är på service och du har lätt för att motivera andra till samma positiva grundinställning.
Vi ser att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, därför kommer anställningen att föregås av en säkerhetsprövning med stöd av säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 3
Anställningsform: Timanställning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/ helg/natt
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 1 mars
Kontakt: För frågor om tjänsten och verksamheten, kontakta driftchef Mikael Larsson mikael.larsson@nrkairport.se
, 0725390170
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Norrköping flygplats invigdes 1934 och är Sveriges äldsta flygplats för trafikflyg. Vi är Sveriges fjärde största charterflygplats och har charterflyg till fler olika destinationer. Vi är en arbetsplats med korta beslutsvägar, liten organisation i en spännande bransch!
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
