Timvikarierande sopbilschaufförer till avfallsenheten sökes!
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Renhållningsjobb / Kumla Visa alla renhållningsjobb i Kumla
2026-06-17
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Kumla kommuns avfallsavdelning söker timvikarierande sopbilschaufförer. Vi söker dig som känner ett ansvar för miljön och vill träffa människor. Vi är en avdelning som gillar att ha en hög servicegrad och är stolta över vår verksamhet.
Vi söker nu fler timvikarier som kan jobba när verksamheten har behov, vid exempelvis sjukdom eller semester hos ordinarie personal. Där kommer du in och gör ett bra arbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• Hämta avfall och hushållsavfall hos hushåll och verksamheter.
• Pricka av körlista.
• Köra till avfallsanläggning och tömmer sopbil.
• Sköta underhåll och tvättning av sopbilen.Kvalifikationer
Dagens sopbilar är tekniskt utrustade varvid datakunskap är en viktig del. Bilarna ställer stora krav på skötsel och ett mekaniskt kunnande är ett plus. Kunskap och erfarenhet av sophämtning är meriterande.
Vi söker dig som har:
• Treårig gymnasieutbildning med inriktning fordon/maskin eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
• God datakunskap.
• Körkort, minst C och YKB.
• Förmåga att jobba självständigt men även i grupp.
Vi vill att du har ett bra lokalsinne och en hög servicenivå, för att kunna hjälpa våra kommuninvånare att sortera rätt.
Rekrytering kan ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Kumla kommun (visa karta
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692 80 KUMLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Avfall
Andreas Svanfeldt 019-588290 Jobbnummer
9967385