Timvikarierande Sjuksköterska till HSL-Teamet i Linköping
Det här är ett jobb för dig som är driven och vill utvecklas i din yrkesroll som sjuksköterska genom att bidra till hälsa samt livskvalitet för patienterna som bor på Vardags verksamheter i Linköping. Här får du bra arbetstider och frihet att utforma dina arbetsdagar efter prioritering.
Vardagas HSL-Team i Linköping arbetar emot våra verksamheter Kvarnbacken, Gottfridsbergsgården, Gröna Gården, Solstickan, Villa Ryd, Kanalgården (Berg) samt Gammelgården (Vikingstad).
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Bra schema och arbetstider: Dagtid 07:45-16:15
Hög kvalitet och stöd av tydliga rutiner, styrdokument, checklistor och kvalitetsledningssystem ger dig ett omfattande stöd i arbetet.
Kompetensutveckling: Du har tillgång till Vardagas interna utbildningsorganisation Lära med en mängd kurser som passar rollen som sjuksköterska.
Karriärmöjligheter: Som sjuksköterska kan du gå vidare och bli anställd i HSL-Teamet eller skaffa dig erfarenhet av arbete genom en privat aktör.
Bra ledning och korta beslutsvägar: Din närmsta chef är tillgänglig för stöd och för att diskutera idéer. En av verksamhetens sjuksköterskor sitter också alltid med i den lokala ledningsgruppen.
Gemenskap och stöd: Du jobbar nära sjuksköterskekollegor, gruppchefer och omvårdnadspersonal. Inom Vardaga är det ett nationellt nätverk för sjuksköterskor för att utväxla inspiration och kunskap.
HSL-Teamet erbjuder en konkurrenskraftig ersättning som timvikarie
Om rollen
Du är spindeln i nätet kring de boendes hälso- och sjukvårdsinsatser och jobbar för att ge livskvalitet. Du ansvarar för att medicinska ordinationer följs.
Samarbete och stöd
Du ingår i ett team med omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. En viktig roll för dig är att handleda och utbilda omsorgspersonalen så att ni tillsammans ger varje boende ett så gott liv som möjligt.
Din erfarenhet och kunskap
Du är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen.
Vi önskar att du
Du gillar att jobba självständigt och att ha friheten att utforma dina arbetsdagar efter prioritering.
Du är trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta snabba beslut samt föra en diskussion med ansvarig läkare
Du tar egna initiativ, är flexibel och vågar ta för dig
Tycker om att ha en ledarroll och att stötta omvårdnadspersonalen och dina kollegor
Är van att strukturera, prioritera och organisera ditt arbete.
Erfarenhet av jorunalsystemet Treserva/HälsoärendetPubliceringsdatum2026-01-26Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning.
Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna:
Gruppchef: Caroline Sverkersson
Mail: Caroline.Sverkersson@vardaga.se
Telefon: 079 140 64 77
Enhetschef: Anton Allansson
Mail: Anton.Allansson@vardaga.se
Telefon: 073 712 66 55
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Facklig kontakt: Vårdförbundet Mail: vardforbundet@ambea.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Vi kontrollerar alltid legitimationen med socialstyrelsen.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
