Timvikarierande kock till verksamhet för kvinnor i hemlöshet
2026-05-04
Vi söker dig som vill arbeta extra i vår verksamhet för kvinnor i hemlöshet.
Om rollenSom kock hos oss bidrar du till en viktig verksamhet genom att laga och servera goda, näringsrika måltider till våra deltagare och gäster. Antalet portioner per dag varierar från 20 till 50. Dina arbetsuppgifter inkluderar matlagning, ansvar för kökets egenkontroll samt städrutiner, vilket ger dig ett varierande och utvecklande arbete i en meningsfull miljö.
Verksamheten är både ett akutboende och en öppen dagverksamhet. Här arbetar vi för att kvinnor i hemlöshet ska ha tillgång till välfärd, boende och möjlighet att få basbehov tillgodosedda. Vi serverar frukost, lunch och middag varje dag. För den som önskar en förändring av sin livssituation kan verksamhetens medarbetare vara behjälpliga med att på olika sätt stödja på den förändringsresan.
Vi söker dig som har avslutad gymnasie- eller vuxenutbildning inom hotell och restaurang alternativt arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i social eller pedagogisk verksamhet, samt om du har erfarenhet av att arbeta i storkök.
Som person har du ett stort intresse för matlagning. För att du ska lyckas i rollen är du ansvarstagande, kreativ och flexibel. Du har ett gott bemötande gentemot kollegor och deltagare. Vidare har du kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Självklart identifierar du dig med Stockholms Stadsmissions värdegrund.
Om tjänstenTjänsten är en behovsanställning där du arbetar helger vid behov samt vid sommarsemestrar. Du kommer kunna erbjudas pass i flera av våra sociala verksamheter.
Vi begär alltid in ett utdrag ur belastningsregistret.Vårt erbjudandeVi erbjuder en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor. Tillsammans arbetar vi för att göra skillnad för de människor som Stockholms Stadsmission möter, och vi vågar lova att dina insatser kommer att ha stor betydelse för de verksamheter du engagerar dig i.
Ansökan I denna rekrytering har Stockholms Stadsmission valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan för att få veta mer om din motivation/intresse samt hur väl du uppfyller tjänstens kravprofil.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
118 26 STOCKHOLM Arbetsplats
BoKlara, Stockholms Stadsmission Kontakt
Kock
Martin Sundqvist martin.sundqvist@stadsmissionen.se Jobbnummer
9889461