Timvikarierande fritidsledare - Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen - Administratörsjobb i Enköping

Prenumerera på nya jobb hos Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen

Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen / Administratörsjobb / Enköping2021-04-08Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se Upplevelseförvaltningen ansvarar för kultur-, idrott och fritidsfrågor samt utveckling av parkturism och besöksnäring i Enköping. Upplevelseförvaltningen har cirka 110 medarbetare med stor kompetens inom två verksamhetsområden, idrott och fritid och kultur och turism samt en stab.Enheten barn och unga är en del av verksamhetsområdet kultur och turism. Enheten arbetar för att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för Enköpings barn och unga. Enheten består av två fritidsklubbar och fem fritidsgårdar, belägna i stad och på landsbygd.2021-04-08Vår verksamhet riktar sig till barn och unga från årskurs 3 till och med 19 år. Arbetet innebär att du som fritidsledare skapar bra och meningsfull verksamhet tillsammans med barnen och ungdomarna samt övrig personal. Som fritidsledare är du en förebild och ska föregå med gott exempel. Du får gärna vara personlig, men inte privat, i kontakten med våra besökare. Förhållningssättet är inkluderande. Vi arbetar hälsofrämjande och har nolltolerans mot droger, tobak och dopning.Alla människor är olika och har olika förutsättningar. Alla är välkomna precis som de är! Verksamheten är politiskt och religiöst neutral.Vi söker:Timvikarie till eftermiddags-, kvälls- och helgverksamhet, som både har möjlighet att ha fasta pass och jobba på inringningDu har examen från gymnasiet med inriktning barn och fritid. Alternativt studerar du till fritidsledare eller liknande.Du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga.Du har ett eget driv och engagemang.Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt.Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift.Föreningserfarenhet samt specialintressen inom områden som kultur och idrott är meriterande.Vi är en relativt liten enhet med många olika arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att du är en i teamet, har förmåga att skapa goda relationer till de som besöker verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.För den som erbjuds anställning krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.ÖVRIGTVarmt välkommen med din ansökan!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-18 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-22Enköpings kommun Upplevelseförvaltningen5678190