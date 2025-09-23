Timvikarier vid behov till kunder i Falun
Akria Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2025-09-23
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Akria Personlig Assistans AB i Falun
, Borlänge
, Hofors
, Leksand
, Rättvik
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent som timvikarier och täcka upp för ordinare personal vid t.ex sjukdom. För oss är det viktigt att kunna säkerställa en trygg och stabil bemanning för våra kunder året runt. Vi söker enbart Kvinnliga Assistenter.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent sedan tidigare. Det är en fördel om du har B-körkort och kan arbeta alla tider på dygnet - morgon, dag, kväll, dygn med sovande jour, samt kunna hoppa in vid kort varsel.
Som person är du positiv, lyhörd och har hjärtat på rätt ställe. Du behöver ha hög arbetsmoral, vara tillgänglig för återkoppling och vara engagerad i ditt arbete.
Vi ser gärna att du:
Är rökfri, då vissa kunder har känslighet mot rök.
Är bekväm med att arbeta hos både kvinnliga och manliga kunder för att möjliggöra fler arbetstillfällen.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor, då dubbelassistans kan förekomma.
Har god fysik, då arbetet kan innebära lyft och andra fysiskt krävande moment.
Behärskar svenska i både tal och skrift.
Om du är allergisk mot pälsdjur, skriv gärna med det i ditt personliga brev, då detta kan förekomma hos vissa kunder.
Är du intresserad av att arbeta som personlig assistent hos oss? Skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Önskar vi på Akria Personlig Assistans i Falun
Företagsinformation
Vi på Akria personlig assistans erbjuder personlig assistans för barn och vuxna, med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individs unika behov.
Vårt arbete vilar på värderingarna glädje, trygghet och gemenskap, och vi strävar alltid efter att bemöta varje person med respekt för deras integritet och självbestämmande.
För oss är kvaliteten på assistansen avgörande. Vi ser till att våra medarbetare får rätt stöd och förutsättningar för att utföra sitt arbete med stolthet och engagemang. Som anställd hos oss får du en uppdragschef som nära stöd, kollektivavtal, utbildning och friskvårdsbidrag.
Vi vill att både våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga och värderade. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akria Personlig Assistans AB
(org.nr 559218-6521) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sofia Rosin sofia.rosin@akria.se Jobbnummer
9522678