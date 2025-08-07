Timvikarier Vårdbiträde/Undersköterska, Hemtjänst/SÄBO, Alunda & Gimo
Östhammars kommun, Produktion omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östhammar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östhammar
2025-08-07
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östhammars kommun, Produktion omsorg i Östhammar
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
När du jobbar som timvikarie undersköterska/vårdbiträde hos oss blir du del av ett väl fungerande och glatt arbetslag bestående av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och chefer som alla jobbar för att ge en god omvårdnad och stimulera brukare så att de kan åldras med värdighet. Vi har god stämning och hög trivsel!Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som undersköterska/vårdbiträde hos oss utgår du från våra kontor i Alunda eller Gimo. Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du får ett rörligt arbete, där du får åka hem till personer, som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariationer behöver stöd för att klara av att bo hemma. Du ger god vård och omsorg i den personliga omvårdnaden och måltidssituationer samt att du stöttar och hjälper våra brukare med olika serviceinsatser såsom att handla och städa.
Vi arbetar på uppdrag av kommunen utefter biståndsbeslut i ordinärt boende.
I jobbet ingår också att dokumentera de insatser som sker utifrån de genomförandeplaner vi skapat enligt Socialtjänstlagen. Du kommer att delta aktivt i kvalitets- och utvecklingsarbetet samt att du kommer att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning, och som är flytande i svenska i både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du är utbildad undersköterska eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Har du dessutom erfarenhet av att jobba inom vård och omsorg är det meriterande, men det är inte ett krav. Har du även B-körkort och erfarenhet av arbete i journalsystem och andra verksamhetssystem är också det till din fördel.
Har du genuin känsla för service och omvårdnad? Det är viktigt för oss, då vi alla har ett gemensamt ansvar att skapa en väl fungerande vardag för våra brukare. Det är också viktigt att du lätt anpassar dig till nya och kanske oväntade situationer samt att du bidrar till lugn och trygghet. Du är en ansvarstagande person som driver ditt arbete framåt och tar ansvar för din uppgift. Vi som är dina framtida kollegor sätter stort värde på din samarbetsförmåga. Vi har ett viktigt jobb och behöver känna stöd av varandra i arbetet.
Känner du att denna beskrivning passar in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vänligen notera att du vid eventuell anställning kan komma att behöva visa upp utdrag ur belastnings samt misstankeregistret.
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2025-607". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290), http://www.osthammar.se/jobb Arbetsplats
Östhammars kommun, Produktion omsorg Kontakt
Enhetschef
Lizette Svahn lizette.svahn@osthammar.se 0173-85905 Jobbnummer
9449320