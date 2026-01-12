Timvikarier till vård och omsorg - Lindesbergs kommun
2026-01-12
Är du intresserad av att arbeta inom vård och omsorg i Lindesbergs kommun? Då är du varmt välkommen att lämna in en ansökan till oss.
Vi söker timvikarier (undersköterskor/vårdbiträden) till arbete inom äldreboende och hemtjänst.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som timvikarie får du en introduktion där du går bredvid erfarna kollegor för att bli trygg i uppdraget. Du får även ta del av vår gemensamma värdegrund som all personal arbetar utifrån.
Arbetet innebär att stötta den enskilde med varierande uppgifter utifrån deras behov, både i hemmet och på våra boenden.Kvalifikationer
* Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor.
* Utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg eller socialt arbete är meriterande.
* Du ska behärska det svenska språket på ett sätt att du kan kommunicera med de boende, anhöriga och övrig personal samt kunna dokumentera det som verksamheten kräver.
* För att jobba inom hemtjänsten är körkort B ett krav
* Som person är du flexibel och har lätt för att samarbeta med andra.
* Du har ett gott bemötande och inte rädd för att ta egna initiativ.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan idag!
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Lindesbergs kommun, Socialförvaltningen
Rekryterare
Kani Diary Ali kani.diary-ali@lindesberg.se
