Timvikarier till våra gruppbostäder i Linköping
2025-10-27
Omsorgsgruppen är ett litet privat företag som funnits sedan 1996, och vi växer just nu så det knakar. Omsorgsgruppens värdeord Glädje-Respekt-Omtanke-Helhet genomsyrar hela organisationen och är med oss i det dagliga arbetet med våra brukare. Vi tror starkt på människors lika värde och du som söker hit behöver dela det synsättet.
Vad vi söker
Vi söker nu timvikarier till våra gruppbostäder i Linköping. Vi ser gärna att du har undersköterskeutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det går även bra om du studerar till undersköterska och är i slutet av dina studier. Erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen är ett krav. Du får gärna ha erfarenhet av eller kunskap om tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, utåtagerande beteende, motiverande samtal och/eller tecken som stöd.
Om rollen
Som stödassistent på våra gruppbostäder är du med och stöttar den boende i samtliga situationer som ingår i dennes vardag som vid till exempel städ, tvätt, matlagning och diverse sociala aktiviteter. Du arbetar brukarnära och förblir därför en viktig del i deras vardag. Vi bedriver verksamhet 24/7 årets alla dagar, vilket betyder att arbetstiderna är förlagda dag- och kvällstid samt helger. Sovande jour ingår i tjänsten.
Intresserad av tjänsten?
Skicka in ditt CV och personliga brev till jobba@omsorgsgruppen.se
eller till erika.sigeklint@omsorgsgruppen.se
. Urval sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
(org.nr 556525-2409), https://www.omsorgsgruppen.se/
