Gävle kommun, Bemanningsenheten / Grundskolelärarjobb / Gävle2021-07-01Gävle växer och är i stark utveckling. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!Styrning och stöd Gävle har ansvaret för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå nära politiken. Våra medarbetare jobbar med helheten och samordnar arbetet som är gemensamt för alla sektorer inom Gävle kommun. Tillsammans gör vi Gävle hållbart och utvecklande!2021-07-01Som timanställd på Utbildning Gävle får du en varierande arbetsplats där du arbetar med barn och ungdomar, inom förskolan och/eller skolan. Du är en viktig del i arbetet med att upprätthålla en god kvalité i den pedagogiska verksamheten.Med ett gott arbete tillsammans med kollegorna i arbetslaget tar du ansvar för helheten på arbetsplatsen, följer givna instruktioner och arbetar utifrån Gävle Kommuns värdegrund och förskolan/skolans läroplan.Som timanställd stöttar du framförallt vid ordinarie personals frånvaro men också vid tillfälligt hög arbetsbelastning. Du rycker ut när du behövs, där du behövs. Det är ett flexibelt arbete och du får chansen att jobba med varierande uppgifter på olika enheter.Arbetstiderna som timvikarie kan variera från dag till dag då du som timvikarie arbetar när verksamheten har ett behov. Vissa veckor kan du få jobba mycket medan andra veckor kan det vara något mindre. Vi ser att du ska kunna vara tillgänglig för att arbeta minst 50% av en heltid. Ju mer du kan jobba med oss, desto bättre.För att vara aktuell som timvikarie för Utbildning Gävle måste du ha en gymnasieexamen. Det är meriterande om du har påbörjad eller avslutad utbildning med pedagogisk inriktning eller annat som bedöms likvärdigt. Det är också en fördel om du har tidigare erfarenheter från arbete med barn och ungdomar då vi lägger stor vikt på att du ska kunna leda klasser eller barngrupper på ett pedagogiskt, engagerande och lärorikt sätt. För oss är det viktigt att du har god förmåga att läsa, tala och skriva i det svenska språket.Det är viktigt att du trivs med flexibilitet eftersom du får chansen att jobba på olika arbetsplatser beroende på vart behovet finns, inom centrala Gävle såväl som ytterområden. Du har ett gott humör även när du stöter på motgångar och klarar av att vara professionell trots pressade situationer. Du inger förtroende, skapar tilltro och tillit med ditt lugna och stabila förhållandesätt.Du ska också kunna uppvisa ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister för arbete i skola eller förskola. Om du väljer att söka det här jobbet men saknar utdrag ur polisens belastningsregister så kan du med fördel beställa ett från polisen.se redan idag då det kan ta ett par veckor innan du får hem det i brevlådan.Urvalet sker löpande från augusti. Varmt välkommen med din ansökan som timanställd hos oss på Utbildning Gävle!ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via Offentliga Jobb och inte via e-post eller pappersformat.Om du blir inbjuden till en intervju för en tjänst hos oss i Gävle kommun ska du uppvisa giltig identitetshandling där medborgarskap kan utläsas. Om du är tredjelandsmedborgare uppvisar du giltigt arbets- och uppehållstillstånd, LMA-kort eller kopia av Migrationsverkets mottagna ansökan om förlängt uppehållstillstånd.Behöver du ett personbevis? Beställ via www.skatteverket.se Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tillsvidareanställning, tillträde: Efter överenskommelse .TimlönSista dag att ansöka är 2021-08-15Gävle kommun, Bemanningsenheten5840019