Timvikarier till Tullingebergsskolan
2025-08-28
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som timvikarie är du en viktig del i att bidra till att Botkyrka kommun blir Sveriges bästa skolkommun, där elever lyckas i skolan och får utvecklas utifrån sin unika förmåga.
Du blir en del av det pedagogiska sammanhanget och i din roll hjälper du till med att skapa en trygg och stabil miljö i skolan. Du trivs med att arbeta med barn och unga och drivs av att få dem att växa och utvecklas.
I dina arbetsuppgifter ingår att vara vikariera för lärare, lärare mot fritidshem samt resurspedagog både i anpassad grundskola samt grundskola.
Du möter många olika människor, förstår deras behov och vet på vilket sätt du bäst hjälper till, avlastar och underlättar. Det kan också handla om att förebygga, medla i och lösa konflikter. På så sätt får du bidra till ett trivsamt arbetsklimat som är gynnsamt för alla i skolverksamheten.
Du har ett inkluderande arbetssätt och arbetar för allas lika värde.
Vi erbjuder dig
Här arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra elever - både under skoltid och på fritids.
- Ett meningsfullt arbete där du bidrar till barns utveckling och lärande.
- Ett välkomnande skola med god stämning och samarbete.
- Möjlighet att arbeta både under skoltid och på fritids.
Du som söker till oss
- Har erfarenhet eller utbildning inom skola eller barnomsorg.
- Är tydlig, strukturerad och flexibel i ditt arbetssätt.
- Har lätt för att skapa goda relationer med både elever och kollegor.
- Är stresstålig och trygg i att hantera olika situationer.
- Behärska svenska språket i tal och skrift. Språktest kommer att genomföras, utifrån Botkyrka kommuns rutin.
- God digital kunskap.
- Ansvarstagande, god samarbetsförmåga, och empatiskt bemötande.
- Du ska vara flexibel, kunna ta egna initiativ och hantera arbete med kort varsel.
- Förmåga att möta barn och elever på deras nivå och vara en god förebild.
Meriterande:
• Erfarenhet av elever med NPF-diagnoser och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
• Erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande.
För att trivas i rollen som timvikarie söker vi dig som är relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara trygg som individ genom att vara säker i osäkra sammanhang och ha en lösningsorienterad infallsvinkel.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Ersättning
