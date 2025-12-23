Timvikarier till tillagningskök
2025-12-23
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Bemanningsenheten stöttar kommunens verksamheter med vikarier. Som medarbetare på Bemanningsenheten har du möjlighet att påverka när du vill arbeta. Du ansvarar själv för att lägga in tillgänglighet i vårt bokningssystem och vi bokar dig med sms. De exakta tiderna du ska arbeta på kommer att variera och bestäms ofta med kort framförhållning. Vi ser gärna att du kan arbeta minst 50 % och en sammanhängande period av minst 2 månader.
Som kock/köksbiträde ingår du i ett team som samarbetar och hjälper varandra med de arbetsuppgifter som finns i ett kök.
Som kock innebär arbetsuppgifterna planering och matlagning från grunden.
Som köksbiträde ingår tillredning av salladsbuffé, bakning, servering, disk och städning. Du bör också kunna hantera enklare matlagning.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad kock eller köksbiträde.
Arbetslivserfarenhet från ett kök lägger vi också stor vikt vid.
Som person ska du vara lätt att samarbeta med och du bidrar till ett trivsamt arbetsklimat och en effektiv arbetsgrupp. Du behöver vara serviceinriktad och ha en positiv inställning.
Du ska behärska svenska språket i tal och skrift.
För arbete i ett kök på en skola krävs att du uppvisar ett utdrag från polisens belastningsregister.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297377". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Kommun, HR Kontakt
Rekryterare
Rebecca Jämting rebecca.jamting@are.se 0647-163 89 Jobbnummer
9661822