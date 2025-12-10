Timvikarier till Stallarholmsskolan
2025-12-10
Studerar du och vill ha ett extrajobb eller är du kanske nyfiken på skolans värld? Då är detta en tjänst för dig!
Vi har siktet inställt på hög kvalitet i vårt uppdrag och att ha kul tillsammans på vår arbetsplats. Stallarholmsskolan är en F-6 skola med ca 340 elever och tillhörande fritids. Skolan ligger naturnära, med Mälaren runt hörnet, mellan Mariefred och Strängnäs.
Skolans närområde är fyllt av attraktiv utemiljö och historiska omgivningar, med närhet till en egen skolskog. Stallarholmen är en växande kommundel, där upptagningsområdet är attraktivt för barnfamiljer. Vi använder oss av de vackra omgivningarna och ser utomhusmiljön som en tillgång i undervisningen. Lärarna samarbetar gärna över stadiegränser och verksamheterna med olika projekt och teman, vilket skapar lust och kreativitet och främjar ett livslångt lärande hos eleven.
Vi söker dig som vill vara timvikarie med start vårterminen 2026!Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som timvikarie i grundskola har du ett omväxlande arbete med många nya möten där du kan utvecklas och göra skillnad för våra elever. Vi söker nu vikarier till längre och kortare vikariat, både som lärare eller på fritidshemmet.
Som vikarie inom skolan och fritidshem behöver du kunna ansvara för en helklass, vara bekväm med att stå inför en grupp med barn och leda och undervisa. Du behöver inge förtroende, kunna ta plats i klassrummet och vara bra på att skapa engagemang och delaktighet. Det ingår i rollen att ha kontakt och dialog med kollegor, elever och föräldrar.
Arbetstiderna kan variera men sker under dagtid, som tidigast från 06:00 och som senast till 18:00.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* fullständiga gymnasiebetyg från avslutad gymnasieutbildning.
* god förmåga att kommunicera i det svenska språket, i såväl tal som skrift.
* god datorvana och är bekväm med att använda digitala verktyg i undervisningen.
Har du dessutom relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet är det meriterande.
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Det är viktigt att du är en god förebild, tar ansvar och kan sätta gränser när det behövs. Du behöver vara initiativtagande och kreativ, vi ser också att du har en god samarbetsförmåga och är duktig på att bygga förtroendefulla relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan anpassa ditt budskap utefter målgruppen.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Se länk nedan.
Urvalet sker efter ansökningstidens slut. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "358/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365), https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Arbetsplats
Strängnäs kommun, Stallarholmsskolan Kontakt
Rektor
Therese Fröberg Therese.Froberg@strangnas.se 0152-331520 Jobbnummer
9637273