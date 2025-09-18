Timvikarier Till Soloms Natt- Och Larmpatrull Sökes
Vill du göra skillnad och bidra till en trygg och kvalitativ omsorg? Då kan du vara den vi söker!
Nu söker vi på SOLOM engagerade undersköterskor till vår natt- och larmpatrull.
Inom larmpatrullen utförs endast akuta insatser under dagen, vilket innebär att du snabbt behöver kunna rycka ut när våra hemtjänstkunder behöver ditt stöd eller hjälp. Under natten utförs både planerade och akuta insatser.
Din roll som undersköterska
Som undersköterska i vår natt- och larmpatrull är ingen dag är den andra lik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att utföra akuta insatser hos våra kunder i hemtjänsten. Arbetar du nattetid utför du även planerade insatser hos våra kunder. Inkommande larm kan dels handla om att hjälpa kunden vid fall, stötta med personlig omsorg mellan planerade insatser, eller att tillkalla ambulans vid akuta händelser. Du ansvarar även för att dokumentera i kundens journal efter utförd insats.
Du arbetar i team av engagerade kollegor och samverkar med både hemtjänstpersonal, samordnare, biträdande chef och verksamhetschef. Du utgår från vårt kontor i centrala Sollentuna och besöker kunder runtom i hela kommunen.
Då vi är verksamma dygnets alla timmar söker vi nu undersköterskor som vill jobba extra både dag, kväll och natt - vardag såväl som helg.
Vi söker dig som
- Är utbildad undersköterska med erfarenhet av hemtjänst
- Har B-körkort
- Behärskar god svenska i både tal och skrift
- Har god digital vana då vi dokumenterar vårt arbete via dator och mobiltelefon.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med trygghetslarm. Som person är du ansvarstagande, lyhörd och har god förmåga att bemöta människor i olika situationer på ett professionellt sätt, oavsett tid på dygnet. Det är viktigt att du också delar och arbetar efter våra värdeord: glädje, engagemang och respekt. Dessa utgör grunden för vårt arbete och genomsyrar allt vi gör.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Att vara behovsanställd innebär att du själv kan vara med och anpassa hur mycket och när du arbetar. Självklart har vi också kollektivavtal.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning behöver du lämna in ett utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Utdraget vi behöver heter "Kontrollera egna uppgifter". Detta ska i oöppnad kuvert lämnas in vid en ev. anställning.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Du når HR via växeln på 08-128 240 00.
Om SOLOM
SOLOM är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS. Vi bildades 2013 och är något så unikt som ett kommunägt vård- och omsorgsföretag. SOLOM är en av Sollentunas största arbetsgivare och finns idag på ett 30-tal platser i kommunen. Med glädje, engagemang och respekt arbetar vi varje dag för att hjälpa våra kunder att ha huvudrollen i sina liv. Läs mer om oss på http://www.solom.se Ersättning
