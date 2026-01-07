Timvikarier till Socialpsykiatri inom Boende och stöd
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Till Socialpsykiatrin inomBoende och stöd söker vi timvikarier som kan arbeta dag/kväll/natt samt jourpass. Det kan finnas möjlighet till längre vikariat, och vi söker även sommarvikarier.
Arbete inom Boende och stöd inom socialpsykiatrin
Här möts du av glädje, gemenskap och ett meningsfullt uppdrag. Vill du ha ett jobb som verkligen betyder något? Ett jobb där du får se direkta resultat av ditt engagemang och din omtanke? Då är ett arbete med personer med funktionsnedsättningar något för dig. Du kommer att utvecklas personligen och professionellt, utmanas att tänka nytt och få en djupare förståelse för mänsklig mångfald. Varje dag är en möjlighet att lära och växa.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Att arbeta med personer med komplexa vårdbehov avseende missbruk och psykisk ohälsa innebär till stor del ett relationsskapande arbetssätt i nära samverkan med nätverk och andra professioner. Arbetet är varierande då du möter olika personer med olika behov och förutsättningar, därför är det av stor vikt att du kan arbeta flexibelt och strukturerat samt att du måste vara nyfiken på den brukare du möter.
Du blir en del av vårt arbete med att aktivt jobba för att stärka individens egna resurser. Stödet utformas utifrån individens behov och önskemål och kan därför se väldigt olika ut.
Tillsammans med individen kommer du att arbeta för att skapa motivation till förändring/utveckling samt att individen ska utveckla sina förmågor att hantera svårigheter utifrån nya strategier i vardagen. Att vara uppsökande och ha ett coachande förhållningssätt utifrån återhämtningsinriktat arbetssätt/MI (motiverande samtal) är en del i arbetet sam att vara flexibel och kunna omstrukturera brukarens dag utifrån det dagliga måendet.
Hjälpa och handleda vid dagliga rutiner (tex ADL) utifrån brukarens genomförandeplan & att vara en guide och handledare i Social samvaro med andra brukare eller samhället.Kvalifikationer
Du ska vara minst 18 år och det är meriterande om du har en utbildningsbakgrund från omvårdnadsprogrammet eller motsvarande, alternativt om du har arbetat inom vården tidigare. Meriterande om du har kunskap och erfarenhet av medicinhantering och har haft medicindelegering.
Som person vill vi att du är flexibel, lyhörd för andras behov, noggrann, serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett bra bemötande. Du har även lätt för att samarbeta med chef, kollegor och andra yrkeskategorier och du kan arbeta lika bra självständigt som i grupp. Under ditt arbetspass har du det yttersta ansvaret för att brukarna får en säker och tryggomvårdnad. Goda kunskaper i svenska språket krävs, både i tal och skrift. Om du blir aktuell för anställning erbjuds du introduktion.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande är B-körkort.
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
Vid alla nyanställningar måste ett utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister lämnas in. Observera att det inte får vara öppnat när vi tar emot det. För att underlätta hanteringen av din ansökan kan du själv i förväg begära ett utdrag (Kontroll av egna uppgifter), se länk via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
