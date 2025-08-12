Timvikarier till Qvarnen - boende för hemlösa
Malmö kommun / Behandlingsassistentjobb / Malmö Visa alla behandlingsassistentjobb i Malmö
2025-08-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251923
Nu söker vi timvikarier till dag-/kväll samt vaken natt. tQvarnen som är ett boende för män i hemlöshet med ett skadligt bruk och beroende, ofta i kombination med psykisk problematik.
På Qvarnen bor män i olika åldrar, olika bruk av droger och med unika livshistorier, erfarenheter och behov. Vår strävan är att alltid erbjuda anpassat stöd så att våra boende känner sig trygga i sin boendemiljö. Det ställer höga krav på oss som personal att kunna växla mellan olika strategier och bemötande och att vi har ett gott och icke-dömande bemötande gentemot alla våra boende.
Detta är ett tillfälle för dig som vill utvecklas inom din profession och få en värdefull erfarenhet inom socialt arbete. Arbetet innebär också en möjlighet att jobba klientnära och vara en del av en arbetsgrupp som gör skillnad varje dag!
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna handlar om att stödja, motivera och skapa en trygg miljö och trygga relationer med våra boende. En viktig del av arbetet på Qvarnen är att samverka med andra aktörer kring våra boende, såsom polis, sjukvård, social jour och andra enheter inom socialtjänsten. I arbetet ingår även vissa praktiska arbetsuppgifter såsom städ av boenderum vid utflytt, mat- och fikaservering och att vid behov hjälpa den boende med annat praktiskt såsom städning och tvätt. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation, journalföring och upprättandet av genomförandeplaner. Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
För dessa tjänster krävs:
• Påbörjad eller avslutad utbildning till socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget
• Relevant arbetslivserfarenhet inom socialt arbete där mötet med människor varit en viktig del av arbetet
• God svenska och engelska i såväl tal som skrift
Meriterande:
• Pågående eller avslutad praktik inom ramen för din utbildning
• Erfarenhet av att arbeta med personer som lever med psykisk ohälsa
• Erfarenhet av att arbeta med personer som lever med ett skadligt bruk och beroendeproblematik
• Erfarenhet att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande
• Erfarenhet av att arbeta med personer i hemlöshet
• Utbildning och erfarenhet av MI och/eller lösningsfokus
• Erfarenhet av att dokumentera inom liknande verksamhet
• Erfarenhet av arbete utifrån ett skadereducerande förhållningssätt
• Erfarenhet av att i ditt arbete samverkat med andra aktörer kring vår målgrupp som exempelvis sjukvård och psykiatrin, polis, Funktionsstödsförvaltningen och myndigheter inom kommunal verksamhet som beslutar om boende
• B-körkort, manuell växellåda
Som person söker vi dig som:
• Är trygg, stabil och har hög integritet
• Har en god förmåga att fokusera på din del av arbetet och att prioritera de för stunden viktigaste arbetsuppgifterna
• Är uppmärksam, tillmötesgående och lågaffektiv i ditt bemötande och har ett intresse att hjälpa andra
• Har en god samarbetsförmåga och är lyhörd gentemot dina kollegor
• Har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer och har lätt för att ta nya kontakter
• Har en god självinsikt och kan se skillnad på det personliga och det professionella
• Är flexibel utifrån att det i verksamheten ofta uppstår situationer som kräver att du är villig att prioritera och anpassa ditt bemötande
• Gärna tar initiativ i ditt arbete
Om arbetsplatsen
Hur vi arbetar
Vi arbetar med ett starkt engagemang, alltid med Malmöbons bästa i fokus, och strävar efter lösningar som baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Genom kreativt tänkande och öppenhet för nya idéer bidrar vi till en arbetsplats där respekt för individen och hållbarhet står i centrum. Detta ger oss verktygen att både utvecklas och skapa långsiktiga resultat.
Mer om Qvarnen
Qvarnen har 44 platser och är ett boende med stöd som riktar sig till män över 21 år som lever i hemlöshet och med ett skadligt bruk och beroende. Verksamhetens arbete utgår från metoder som Harm Reduction, Lågaffektivt Bemötande (LAB), Lösningsfokuserad samtalsmetodik och Motiverande Samtal (MI).
Kort om vår organisation och förvaltning
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Utmaningarna tar aldrig slut, och inte utvecklingsmöjligheterna heller. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad!
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Timvikariat
Omfattning: Deltid
Antal tjänster: ca 5
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
I denna rekrytering har vi valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga CV i din ansökan.
Observera att de urvalsfrågor du har möjlighet att besvara i samband med din ansökan är av stor vikt i vårt urvalsarbete.
Intervjuerna kan komma att ske löpande.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis alt. utbildningsbevis på pågående utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. För de kandidater som blir kallade på intervju kommer denna inbjudan skickas via mail. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Akademikerförbundet SSR/SACO akademssr@malmo.se 040-345114 Jobbnummer
9454657