Timvikarier till Psykiatrin - område sydvästra Göteborg
Vill du göra skillnad i sommar och arbeta med vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i BmSS, Bostad med särskild service? Vi söker nu timvikarier till våra sex psykiatriboenden; Morsestigen, Berghagavägen, Grevegårdsvägen, Klåva Gårdsväg, Åkereds Skolväg och Opaltorget
På våra BmSS bor personer i åldrarna 18-65 år med individuella och varierande behov av stöd. Målgruppen vi arbetar med är personer med komplexa psykiska funktionsvariationer samt neuropsykiatriska funktionsvariationer.
De bor i egna lägenheter nära och/eller i anslutning till gemensamma utrymmen. Som timvikarie kommer du att stödja våra hyresgäster utifrån individuella behov, som ska leda till ett gott och självständigt liv. Tillsammans med kollegorna på boendet utförs allt från omvårdnadsinsatser till hjälp med sysslor i hemlivet, socialt stöd kring fritidsaktiviteter och samverkan med nätverket runt den enskilde. I arbetet ingår social dokumentation och medicinhantering enligt delegation.
Målet med dina arbetsinsatser är att varje enskild hyresgäst ska få ett vardagsliv med så hög grad av självbestämmande, delaktighet och livskvalitet som möjligt. Du har ett icke konfrontativt förhållningssätt och en mycket god förmåga att samarbeta. Du kommer att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du behöver vara trygg i att göra egna bedömningar, möta och agera på ett lämpligt sätt i olika och ibland akuta situationer. I våra verksamheter krävs det att du skall kunna möta personer som har psykiska funktionsvariationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av detta sedan tidigare. Vi arbetar efter upprättade genomförandeplaner, struktur runt insatserna och gemensamma förhållningssätt. Du kan även få stöd med arbetet via stödpedagog med särskilt ansvar och arbetsgruppen.
Inför ditt vikariat erbjuds du introduktionsutbildning i vårt dokumentationssystem samt inför din läkemedelsdelegering.du erbjuds även två introduktionsdagar på tilltänkta enhet. Vi söker personer som kan arbeta timmar dag, kväll både vardagar och helger och söker även personer som vill arbeta natt.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
Vi söker dig som företrädesvis har gymnasial eller högskoleutbildning inom vård- och omsorg, beteendevetenskap, socialt arbete, pedagogik eller motsvarande utbildning som rekryterande chef bedömer likvärdig. Påbörjad högskoleutbildning med inriktning på socialt arbete, psykologi, psykiatri eller pedagogik ses som meriterande. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med psykiska samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om du har kunskap inom psykisk ohälsa.
Önskvärt är att du har erfarenhet och/eller teoretiska kunskaper kring psykisk ohälsa och/eller missbruk. Kunskaper och erfarenhet av MI, ESL och lågaffektivt bemötande (LAB) ser vi som meriterande då dessa metoder är centrala i vårt arbete.
Då bemötande och samtal är en stor del av arbetet inom psykiatri så behöver du behärska det svenska språket i både tal och skrift. Det ingår också i dina arbetsuppgifter att föra dokumentation. Du behöver därför uppfylla kravet på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Har du körkort ses även detta som meriterande.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3) Beställt utdrag ska vara oöppnat
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad
)
411 10 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Förvaltningen för funktionsstöd
Kommunal Kommunal goteborg.vast@kommunal.se 010-4429495
