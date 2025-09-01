Timvikarier till Personlig Assistans i Göteborgs Stad
Göteborgs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-09-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Söker du ett meningsfullt jobb där du får göra skillnad?
Nu söker vi timvikarier till hela Göteborg. Du kommer att arbeta med att ge stöd och omsorg till personer med olika former av behov och unika livssituationer.
Arbetet innefattar varierande uppgifter så som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vanligt förekommande arbete i hemmet som tvätt och matlagning. En del av arbetet innebär även att dokumentera assistansanvändarens utveckling och behov. I arbetsuppgifterna kan det även ingå läkemedelshantering enligt delegation. Som assistent spelar du en central roll i att skapa en meningsfull vardag och bidra till assistansanvändarens välbefinnande och självständighet.
Du arbetar där assistansanvändaren är, vilket innebär att du befinner dig i assistansanvändarens hem eller på aktiviteter utanför hemmet.
Som timvikarie erbjuds du:
• Flexibel arbetstid. Du kan kombinera arbetet med studier eller annan sysselsättning
• Styra din arbetstid genom att själv lägga in din tillgänglighet och få förfrågningar därefter.
Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, vardagar och helg enligt schema. Sovande jour, vaken natt och dygnspass kan även förekomma.
Som timvikarie lägger du dig själv tillgänglig i vårt bokningssystem när du önskar arbeta. När behov uppstår i verksamheten bokar våra bemanningsplanerare in dig på pass och du förfrågas utefter din tillgänglighet.Kvalifikationer
För att kunna söka jobb hos oss ska du ha fyllt 18 år.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av förflyttningshjälpmedel eller lyftteknik. Det är även meriterande om du är utbildad eller har en pågående utbildning till stödassistent, undersköterska eller en annan adekvat utbildning.
För att kunna kommunicera med assistansanvändare, kollegor och föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket vilket innebär godkänt betyg i Svenska A, SAS G eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
I din roll som personlig assistent visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Din attityd är öppen och positiv då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.
Du samarbetar väl med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att visa engagemang och förståelse bidrar du till ett respektfullt arbetsklimat. Som personlig assistent hanterar du stress effektivt, balanserar krav, behåller lugnet och tar välgrundade beslut under tidspress.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
I Förvaltningen för Funktionsstöd arbetar vi med kompetensförsörjning genom konceptet 3T- Tim till tillsvidare, vilket innebär att det finns en utbildningsinsats i syfte att kombinera utbildning med arbete via bemanningsenheten. Målsättningen är att det ska leda till en tillsvidareanställning i förvaltningen efter slutförda studier.
Vid arbete i den enskildes hem:
Krävs ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister före erbjudande om anställning. Du måste själv begära detta utdrag genom att använda antingen polisens e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter) eller en särskild blankett (Utdrag nr 442.3).
Vid arbete med barn under 18 år:
Måste du också visa upp ett oöppnat utdrag från polisens register innan du erbjuds jobb. Du kan beställa detta utdrag digitalt som skickas till din digitala brevlåda eller via polisens hemsida med en särskild blankett för personal som arbetar med barn med funktionsnedsättningar (Utdrag nr 442.9).
För att få arbeta inom personlig assistans behöver du ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2023:2 6 kap. 56, 8 §§).https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/afs-20232/
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275309". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Förvaltningen för Funktionsstöd
Bemannings- och rekryteringsenheten Stadenövergr bemanningsenheten.stadenovergripande@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9485501