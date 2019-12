Timvikarier till omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Lessebo kommun, Socialförvaltningen - Vårdarjobb i Lessebo

Lessebo kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Lessebo2019-12-23Vi är en växande kommun med ca 8 800 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar.I Lessebo kommun är det lätt att lära känna varandra. Det finns ett nära samarbete förvaltningar och politiker emellan. Ansvar, respekt, tillit, tydlighet och utveckling är kommunens värdegrund.2019-12-23Vi söker dig som är intresserad av att arbeta inom LSS och socialpsykiatri i Lessebo kommun.Som personal inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning blir din arbetsuppgift att ge den enskilde stöd i vardagen efter beslutade insatser enligt SoL eller LSS.Arbetsuppgifterna består av att stötta den enskilde i dennes vardag och ge behövlig omsorg. I arbetet är det viktigt att skapa en meningsfull vardag för den enskilde så att de känner sig trygga. I ditt arbete ingår även vissa delegerade hemsjukvårdsuppgifter såsom medicinhantering.I verksamheten jobbar utifrån ett lågaffektivt bemötande. Vi söker dig som har engagemang och stort intresse av att arbeta med personer som har funktionsnedsättning.Arbetstiden är förlagd till dag- kväll, natt samt helgtjänstgöring. En arbetsplats har sovande jour. Inom omsorgen finns särskilda boenden, daglig verksamhet, barn- och ungdomskorttids samt boendestöd.Ange gärna i början av din ansökan om du har särskilda önskemål om arbetsställe.Observera att utdrag från belastningsregistret är en del av underlaget för att bedöma om en person är lämplig för arbete inom LSS-verksamhet där det förekommer barn med funktionsnedsättning.Vi ser gärna att du är utbildad barnskötare, stödassistend, stödpedagog, undersköterska, skötare psykiatri eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer berikar verksamheten.Personlig lämplighet är mycket viktigt.Körkort är meriterande, i vissa verksamheter är körkort ett krav.Du ska ha mycket god svenska i tal och skrift.Erfarenhet av Visma och LifeCare (Procapita) är meriterande.ÖVRIGTVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Intervjuer hålls löpande. Tillträde sker snarast/omgående eller enligt överenskommelse.Individuell lönesättning enligt Kommunals avtal. Kommunals representant nås via kommunens växel 0478 125 00.Sista dag att ansöka är 2020-05-31Lessebo kommun, Socialförvaltningen5019132