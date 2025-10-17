Timvikarier till Området Ekonomiskt bistånd Järva
2025-10-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Välkommen till oss i Järva stadsdelsförvaltning
Nu söker vi dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där ingen dag är den andra lik!
Området för ekonomiskt bistånd är organiserat i fem enheter: en mottagningsenhet och fyra utredningsenheter.
Individen står i centrum för vårt arbete, och vi samarbetar nära - även om vi har olika ansvarsområden i handläggningsprocessen. Vi värnar om ett gott arbetsklimat där vi stöttar varandra, och vi ser styrkan i våra olikheter. Därför välkomnar vi medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Hos oss har du en enhetschef och gruppledare som finns till för att handleda dig och dina kollegor, samt leda och fördela det dagliga arbetet. Vi värnar om varandra, stöttar varandra och ser våra olikheter som en styrka.
För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll som timvikarie på Ekonomiskt bistånd
Som vikarie hos oss på Ekonomiskt bistånd har du ett mångsidigt uppdrag: du arbetar både med att pröva rätten till bistånd och med att stödja människor i att komma tillrätta med sina försörjningsproblem. Arbetet omfattar såväl utredning och handläggning av ekonomiskt bistånd som socialt motivations- och förändringsarbete.
Hos oss i Järva sätter vi alltid klienten i fokus och strävar efter att skapa en god arbetsallians, med individuella planeringar anpassade efter varje persons behov. Vår klientgrupp är varierad och individerna befinner sig på olika avstånd från självförsörjning.
Som vikarie får du stöd av engagerade kollegor och ledare, samt av våra viktiga samarbetspartners såsom Arbetsförmedlingen, Jobbtorg, missbruksvård, Försäkringskassan, LSS, sjukvård och psykiatri.
Erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker dig som är:
Socionom eller studerar till socionom.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, exempelvis genom praktik eller extraarbete. Har du dessutom arbetat specifikt med ekonomiskt bistånd är det ett extra plus.
För att trivas hos oss ser vi att du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och bemöter andra med respekt, empati och lyhördhet. Du har en god förmåga att skapa förtroende i mötet med klienter och samarbetspartners, och du motiveras av att tillsammans hitta lösningar som leder mot självförsörjning.
Du är stabil, serviceinriktad och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du är strukturerad och noggrann i ditt arbete, och du har ett intresse för både socialt arbete och myndighetsutövning. Klientens utveckling är viktig för dig, liksom att fatta rättssäkra beslut.
Du visar engagemang för ditt arbetsområde och planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är ödmjuk inför ditt uppdrag och medveten om både möjligheterna och begränsningarna inom ramen för ditt mandat.
Tycker du att det är stimulerande att vara delaktig i förändringsprocesser, tillsammans med både klienter och samarbetspartners, då tror vi att du kommer trivas i rollen som socialsekreterare hos oss.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgår från ditt CV och ett antal frågor du kommer få besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
Ersättning

Timlön
