Timvikarier till Norrtälje södra förskoleområde
2025-10-14
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Vi söker dig som studerar, har arbete men behöver lite extra timmar, som är mellan två arbeten eller som bara vill prova på att arbeta på
förskola. Vi söker timvikarier att ringa in vid behov för några timmar, dagar, men även längre perider vid tex sjukskrivningar.
Uppdraget
Som timvikarie behöver du vara:
• Flexibel
• Lyhörd
• Engagerad och nyfiken
• Kunna ta eget ansvar
• Kunna ta egna initiativ
• Kunna stötta verksamhet planering
• Vara glad och positiv
Utmaningar och möjligheter
Under en och samma dag kan behöva arbeta på flera olika avdelningar på en förskola, ibland även på olika förskolor. Det innbär att man
träffar många vuxna och barn och därför behöver man vara flexibel.
Det här behöver du ha med dig
Barnskötarutbildning eller erfarenhet av arbete med barn är meriterande. För att arbeta med barn i förskola krävs ett utdrag från polisens
belastningsregister. Är du intresserad av att arbeta hos oss så ansök om ett idag!
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen till oss
I vårt område ingår Rådmansö förskola,Frötuna förskola, Länna förskola i Bergshamra samt Köpmanholms förskola.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Visstid, timvikariat
Omfattning: Deltid/heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
