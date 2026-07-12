Timvikarier till Norlandia Diktaren
Norlandia Förskolor AB / Barnskötarjobb / Solna Visa alla barnskötarjobb i Solna
2026-07-12
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Vi på Norlandia Förskolor söker dig som vill jobba som timvikarie på Norlandia Diktaren i Solna. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Beskrivning av tjänsten som timvikarie
Vi söker dig som vill arbeta med att sprida trygghet och glädje tillsammans med barn och pedagoger. Du får gärna vara utbildad barnskötare och ha erfarenhet av att arbetat på förskola. Det är betydelsefullt att du är flexibel och ansvarsfull då vikariat kan erbjudas med kort varsel och bestå av båda enstaka dagar och längre vikariat. Du har god förmåga att skapa god kontakt och kommunicera med barn, vårdnadshavare och pedagoger. Du är en medforskande pedagog som är lyhörd för barns intressen och behov. Tillsammans med arbetslagen bidrar du till undervisningen och stöttar pedagogerna i det dagliga arbetet. Du trivs med att bedriva undervisning både inne och ute. Vi erbjuder dig
Pedagogiska måltider
Kompetenta och professionella kollegor
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Barnskötarutbildning är önskvärt
Arbetslivserfarenhet inom förskola är meriterande
God kommunikativ förmåga är ett krav
God samarbetsförmåga är ett krav
Du talar det svenska språket väl
Du är flexibel och lösningsfokuserad
Du är glad och tillmötesgående med fokus på alla barns bästa
Du måste ha fyllt 18 år
Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 70-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!
Övrig information
Anställningsform: Vikarie enligt överenskommelse
Omfattning: Varierade timmar
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5844049-2097988". Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), https://jobb.norlandiaforskolor.se
Tecknarvägen (visa karta
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171 69 SOLNA Arbetsplats
Norlandia Förskolor Jobbnummer
10000297