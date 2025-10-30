Timvikarier till naturnära föräldrakooperativ i Kortedala sökes.
Föräldrakooperativa Förskolan Vildingen Ek. För. / Barnskötarjobb / Göteborg Visa alla barnskötarjobb i Göteborg
2025-10-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativa Förskolan Vildingen Ek. För. i Göteborg
Är du någon som skulle kunna täcka upp vid behov och bli ett välkänt ansikte för våra barn på Vildingens förskola? Då är du välkommen att skicka ditt CV till oss.
Vildingen föräldrakooperativ i Kortedala söker just nu dig som är barnskötare och vill jobba på en liten förskola med erfaren personal.
Nära naturen i norra Kortedala hittar du vårt lilla föräldrakooperativ som har funnits här sedan 1990-talet. För närvarande har vi 17 barn i verksamheten och vår förskola ligger i en rymlig lokal med egen utegård och med närhet till ett spännande skogsområde. Vi är en ekonomisk förening utan vinstintresse och är religiöst eller politiskt obunden.
Om tjänsten
Personalgruppen består idag av en rektor/förskolelärare (25% rektor 75% förskolelärare), två barnskötare samt en köksansvarig/barnskötare.
Tjänsten är en timavlönad behovsanställning och är en överenskommelse om arbete under en viss tid, där lön betalas ut per timme.
Som vikarie på vår förskola är du delaktig i barnens dagliga aktiviteter. Arbetet innebär att du kommer ha nära kontakt med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Några fördelar med att arbeta hos ett föräldrakooperativ är att du kommer att mötas av engagerade vårdnadshavare som sköter praktiska uppgifter (städning, arbete i barngruppen, styrelsen med mera). Beslutsvägarna är dessutom kortare.
Vem är du?
Vi letar efter en barnskötare som är lyhörd, närvarande och nyfiken. Det är viktigt för oss att du kan bygga trygga relationer med våra barn samt att du är positiv och har lätt att samarbeta med dina kollegor.
Du ska trivas med att arbeta i naturen och att jobba med händerna eftersom miljö och skapande är centrala i vår verksamhet. Du får gärna vara intresserad av odling då förskolan har ett eget växthus.
Eftersom vi är ett föräldrakooperativ är det viktigt att du känner dig trygg med ett nära samarbete med vårdnadshavare som även är arbetsgivare.
Vid rekryteringen kommer stor vikt läggas på dig som person. Det viktigaste är inte hur mycket erfarenhet du har, vi är mer intresserade av dig och hur du kan bidra till verksamheten.
Tillträde sker efter överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande så du är varmt välkommen med din ansökan redan nu. Skicka ditt CV och ett personligt brev till: styrelsen@vildingen.se
.
Vid eventuella frågor kontakta:
Styrelsens ordförande: Hannes Lloret Andreasson telefon 0735151227
Rektor: Magdalena Norrby Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: styrelsen@vildingen.se Arbetsgivare Föräldrakooperativa Förskolan Vildingen Ek. För.
, https://vildingen.se/
Januarigatan 46 (visa karta
)
415 15 GÖTEBORG Arbetsplats
Föräldrakooperativa Förskolan Jobbnummer
9582494