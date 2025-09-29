Timvikarier till Nattpatrullen centrum
Örnsköldsviks kommun / Undersköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla undersköterskejobb i Örnsköldsvik
2025-09-29
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi inom ordinärt boende arbetar för att ge människor vi är till för rätt utförda insatser utifrån deras behov, utförda med respekt och gott bemötande och på så sätt skapa trygghet.
Nu söker vi på Nattpatrullen centrum nya engagerade timvikarier! Vi på Nattpatrullen centrum har hela kommunen som vår arbetsplats. Från Arnäsvall till Bjästa och Solberg i väst genomför vi vårt arbete nattetid, där vi utgår från Söränget i centrum och Sörgården i Bredbyn. Arbetstiderna är förlagd 21.15-07.15 och innefattar både vardagar och helger.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare är din främsta uppgift att ge stöd, motivation och omsorg till våra boende. Vi arbetar hälsofrämjande med syftet att stärka individens egna förmågor och att alla som bor i området ska ha möjlighet att få leva livet, hela livet.
Delaktighet, utveckling och gemenskap är nyckelord hos oss där ständiga förbättringar ger förutsättningar för att skapa god kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, hälso- och sjukvård och administration. Vi arbetar teambaserat vilket innebär att många olika yrkesgrupper har som gemensamt mål att skapa en god livskvalitet och en bra miljö för våra boende. Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning mot äldre och/eller demens eller har en utbildningsinriktning mot psykiatri. Erfarenhet av nattarbete är meriterande.
Det är viktigt att du tycker om och trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och lyhörd för nya idéer och arbetssätt. Som person tror vi att du är ansvarstagande, har god kommunikationsförmåga och kan arbeta både självständigt och samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering.
Giltigt körkort, behörighet B, samt tillgång till egen bil är krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Välkommen in med din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
