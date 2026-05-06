Timvikarier till måltid- och service
Boxholms Kommun / Kockjobb / Boxholm Visa alla kockjobb i Boxholm
2026-05-06
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxholms Kommun i Boxholm
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
1 plats(er).
Vill du ha ett flexibelt och meningsfullt arbete där du bidrar till goda måltider varje dag? Nu söker vi timvikarier till måltid- och service!
Om rollen
Vi söker vikarier som kan arbeta vid behov i våra kök inom våra verksamheter på förskola, skola och äldreomsorg. Arbetet innebär att tillsammans med ordinarie personal planera, förbereda och servera måltider samt bidra till en trivsam och säker köksmiljö.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Tillagning av måltider enligt meny och riktlinjer
Förberedelse av råvaror och enklare matlagning
Servering och bemötande av gäster
Disk, städning och egenkontroll
Följa rutiner för hygien, livsmedelssäkerhet och arbetsmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad kock eller måltidsbiträde
Har intresse för mat, service och kvalitet
Är flexibel, ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande
Behärskar svenska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete i storkök är meriterande.
Urval och intervjuer sker löpande.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323896". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
(org.nr 212000-0407)
Box 79 (visa karta
)
595 03 BOXHOLM Kontakt
Biträdande Måltidschef
Elin Grönvall elin.gronvall@vadstena.se 010-23 47 238 Jobbnummer
9894906