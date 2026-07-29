Timvikarier till LSS-gruppbostad
Omsorg i Bjuv AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Bjuv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Bjuv
2026-07-29
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Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Sedan våren 2021 organiseras verksamheterna inom vård och omsorg i ett kommunalt helägt bolag, Omsorg i Bjuv AB, som på uppdrag av förvaltningen ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att de invånare som behöver våra insatser kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Bolaget är ännu i sin linda vilket gör att vi söker dig som är sugen på att vara med och forma den fortsatta utvecklingen.
10 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som omsorgsbiträde arbetar du nära brukarna i deras vardag och utgår från individens förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet syftar till att stärka självständighet, delaktighet, trygghet och livskvalitet. Verksamheten arbetar aktivt för en god aktivitetsbalans där fysisk aktivitet förekommer och det är därför meriterande om du har ett intresse för friluftsliv eller erfarenhet av naturunderstödjande aktiviteter.
Vi arbetar med att följa upprättade genomförandeplaner och arbetsbeskrivningar, samt dokumentera enligt gällande lagstiftning och riktlinjer. Vi arbetar efter pedagogiska metoder och gemensamma förhållningssätt för att uppnå våra gemensamma mål. Omvårdnads- och HSL insatser förekommer i det dagliga arbetet, samt hantering av medicinering.Kvalifikationer
• Du behöver kunna arbeta alla tider på dygnet, vissa nätter innefattar jourtid/vaken tid
• Du ska behärska svenska i tal och skrift
• Du ska ha datorvana
• Meriterande om du har manuellt körkort
• Meriterande är om du jobbar eller har jobbat inom LSS
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2026-08-09 .
För att kunna komma i fråga för en anställning i Omsorg i Bjuv AB, Bjuvs kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Registerutdraget uppvisas först vid erbjudande om anställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. Lönestatistik för Bjuvs kommun/Omsorg i Bjuv hittar du på bjuv.se.
Bjuvs kommun, där Omsorg i Bjuv är en del av koncernen, är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känsla skapar Familjen Helsingborg.
Vi är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337582/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg i Bjuv AB
(org.nr 559254-4448)
Box 70 (visa karta
)
267 38 BJUV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Facklig representant nås via kommunens växel +46424585000 Jobbnummer
10015071