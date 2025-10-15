Timvikarier till LSS-boenden
Vill du arbeta med människor? Tycker du om att hjälpa till, skapa trygghet och göra vardagen bättre för andra? Då är du varmt välkommen att skicka in din intresseansökan som timvikarie till LSS-boenden.
De olika boendena finns i Vänersborg, Vargön och Brålanda. Du behöver inte skriva något personligt brev. Svara bara på frågorna i formuläret och bifoga ditt CV.
Tips: Är du även intresserad av att arbeta inom äldreomsorgen? Kika på våra andra annonser bland https://jobb.vanersborg.se/job-vacancies.
Arbetet som timvikarie innebär att du arbetar extra vid behov, exempelvis när någon blir sjuk i en verksamhet. Som timvikarie lägger du dig tillgänglig via vårt vikariehanteringssystem där du sedan blir bokad på arbetspass. Bokning kan ske med kort varsel och med några dagars framförhållning.
Rekrytering sker löpande under hela ansökningsperioden där inkomna intresseansökningar stäms av mot anställningens grundkrav och med verksamheternas behov. Nuvarande behov gäller timvikarier som kan arbeta flera arbetspass per månad, främst dagtid eller vaken natt.
Vad krävs för att arbeta som timvikarie inom LSS-boenden?
Som timvikarie möter du människor med olika behov och förutsättningar, därför söker vi dig som är trygg, ansvarsfull och har en omtänksam inställning. Arbetet kräver förmåga att arbeta självständigt, vara flexibel och trivas med att möta nya personer och miljöer. Det är viktigt att kunna bemöta individer lågaffektivt, med fokus på trygghet, lugn och respekt. Ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt är centralt för att ge ett gott stöd utifrån varje persons behov.
Grundkrav:
- Du har fyllt 18 år.
- Du har godkänt betyg i svenska (motsvarande årskurs 9 i grundskolan eller svenska delkurs D på grundläggande nivå).
- Du har godkänt betyg i matematik (motsvarande mellanstadienivå, eller delkurs 2 på grundläggande nivå).
- Du kan använda mobil och appar för planering och dokumentation.
- Du kan arbeta vid flera tillfällen varje månad.
- Vissa verksamheter kräver att du har B-körkort.
- Önskvärt är att du har erfarenhet av arbete inom LSS.
Innan anställning behöver du visa utdrag ur Polisens Belastningsregister.
För fortsatt anställning krävs godkänt resultat på utbildningen i läkemedelshantering samt beviljad läkemedelsdelegering på minst en enhet.
Om verksamheterna
Bostad med särskild service för vuxna enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är olika boendeformer, som är anpassade för personer med funktionsnedsättning.
Gruppbostad
Gruppbostad riktar sig till personer som har ett omfattande behov av stöd och tillsyn dygnet runt. Verksamheten består av mindre lägenheter med gemensamma utrymmen där personal finns tillgänglig hela dygnet. Stödet utformas utifrån individuella behov och kan omfatta personlig omvårdnad, socialt samspel, struktur i vardagen och stöd till fritidsaktiviteter. Målet är att skapa trygghet, delaktighet och en meningsfull vardag.
Servicebostad
Servicebostad vänder sig till personer som bor i egna lägenheter men som har behov av stöd i vissa delar av vardagen. Lägenheterna är placerade i samma byggnad eller i närliggande bostadsområde, med tillgång till en gemensam lägenhet som fungerar som samlingspunkt. Personal finns tillgänglig för att ge stöd vid behov, exempelvis i praktiska vardagssysslor, sociala kontakter och planering av aktiviteter. Verksamheten syftar till att stärka individens självständighet och möjliggöra ett aktivt och tryggt boende.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
