Timvikarier till Linné Hemvård Ljungby
Linné Omsorg AB / Undersköterskejobb / Ljungby Visa alla undersköterskejobb i Ljungby
2025-11-03
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linné Omsorg AB i Ljungby
, Värnamo
, Växjö
, Gislaved
, Kalmar
eller i hela Sverige
Undersköterska med hjärtat på rätt ställe?
Vi söker timvikarier till Linné Hemvård i Ljungby!
Vill du arbeta på en plats där omtanke och engagemang gör skillnad - varje dag? Nu söker vi undersköterskor som vill arbeta som timvikarier i vår verksamhet i Ljungby.
Hos Linné Hemvård möter du ett varmt och välkomnande team som alltid ställer upp för varandra. Här arbetar vi med trygghet, samhörighet och omtanke som ledord - och med stolthet över att få vara en del av våra omsorgstagares vardag.
Om Linné HemvårdVi är Kronobergs största privata aktör inom hemtjänst och hemsjukvård, med verksamhet i Växjö, Ljungby, Värnamo och Gislaved. Våra medarbetare gör skillnad varje dag - det är därför vi fått utmärkelsen Omsorg i toppklass flera år i rad.
Vårt arbete genomsyras av våra tre kärnvärden: Enkel kommunikation - vi lyssnar och pratar med hjärtat Samhörighet - vi stöttar varandra och våra kunder Omsorg på individens villkor - för varje person är unik
Vi levererar inte bara omsorg - vi skapar livskvalitet.
Om tjänstenSom timvikarie och undersköterska hos Linné Hemvård i Ljungby får du en meningsfull och varierad arbetsdag. Du arbetar både självständigt och i team med kollegor som finns nära till hands.
Dina uppgifter kan vara: * Personlig omvårdnad och medicinska insatser * Hjälp med måltider, städning och inköp * Socialt stöd och samtal * Dokumentation och kommunikation med teamet
Arbetstider: Dag, kväll och helg vid behov Start: Enligt överenskommelse
Vi söker dig som Är utbildad undersköterska Har erfarenhet från hemtjänst eller hemsjukvård Har B-körkort och gärna cykelvana Talar och skriver god svenska Är trygg, omtänksam och har ett genuint intresse för människor Krav: Utdrag ur belastningsregistret
Hos oss får du Lön enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag Möjlighet till utbildning och utveckling Roliga personalaktiviteter och stark gemenskap Ett arbete som verkligen gör skillnad - varje dag
Känns det här som du? Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande! Rekryteringen sker i samarbete med WorkForce, men anställningen sker direkt hos Linné Hemvård.
Välkommen till Linné-familjen - där vi arbetar med hjärtat, på individens villkor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linné Omsorg AB
(org.nr 556885-3914), http://www.yfworkforce.com Arbetsplats
Workforce Jobbnummer
9586849