Timvikarier till Kungsörs förskolor
2025-10-02
Brinner du för att sätta barnets bästa i centrum och skapa en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna? Har du fokus på barnets lärande och vill vara med och bidra till en trygg, kreativ och utvecklande vardag i Kungsörs förskolor? Då kan det vara just dig vi söker!
I Kungsörs kommun finns sex förskolor. Fem av förskolorna ligger inom tätorten Kungsör och en finns i samhället Valskog. Förskolan bedriver en pedagogisk utbildning för barn från ett års ålder och fram till de börjar i grundskolans förskoleklass. Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande.
Som timvikarie hos oss är du en viktig del av verksamheten. Du stöttar ordinarie personal i det dagliga arbetet och bidrar till att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande miljö för barnen.
Vi erbjuder ett flexibelt och roligt extrajobb i barngrupper med barn i åldrarna 1-5 år. Vi söker dig som har möjlighet att hoppa in med kort varsel och som trivs med varierande arbetstider.Kvalifikationer
För den här tjänsten söker vi dig som är utbildad barnskötare. Vi ser gärna att du är utbildad eller studerar till förskollärare. Eftersom dokumentation och kommunikation är en stor del i arbetsuppgifterna behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är också önskvärt att du har körkort då en av våra förskolor ligger utanför tätorten.
Som person ser vi att du är engagerad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för att arbeta med barn. Du är flexibel, positiv och tar gärna egna initiativ. Du trivs med att utforska och upptäcka tillsammans med barnen, och har lätt för att samarbeta med kollegor. Du har också förmåga att skapa goda relationer med både barn och vårdnadshavare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen - vi ser fram emot din ansökan!Anställningsvillkor
För anställning inom förskolan krävs uppvisat utdrag ur belastningsregistret.
Eftersom vi har ett stort behov av timvikarier läser vi ansökningar och rekryterar löpande under lång tid. Vid eventuella frågor om din ansökan, kontakta Annica Gellerstedt.
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
