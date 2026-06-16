Timvikarier till Kristinaskolan, Härnösand
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kristinaskolan / Pedagogjobb / Härnösand Visa alla pedagogjobb i Härnösand
2026-06-16
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kristinaskolan i Härnösand
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel.
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Kristinaskolan i Härnösand har tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever från förskoleklass till och med årskurs 10. Våra elever får undervisning både på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Vi erbjuder boende för de för elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som timvikarie kan du komma att arbeta inom olika områden på Kristinaskolan. Det kan till exempel uppstå behov av
vikarie i skola, fritidshem eller elevboende. Du står alltså till förfogande när det uppstår behov med kort varsel. Att stå till
förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för
arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligtvis muntligen. Du har givetvis rätt att tacka nej till
uppdrag som erbjuds dig.Kvalifikationer
Arbetet kräver att du har erfarenhet av arbete med elever som är döva eller som har en hörselnedsättning och att du kan
svenskt teckenspråk. Du bör också kunna vara flexibel och ha förmåga att kunna ta initiativ.
Meriterande
• erfarenhet av att möta andra kulturer
• erfarenhet av att arbeta med barn med NPF
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du måste vid beslut om anställning kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/514". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
)
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kristinaskolan Kontakt
OFR-S
Petra Steen petra.steen@spsm.se 010-473 60 40 Jobbnummer
9966047