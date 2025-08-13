Timvikarier till korttidsboende enligt LSS
Om jobbet
Om Unika
Unikas barn- och ungdomsboende är LSS-boenden där miljön och stödet är anpassat efter barnets behov. Fem mil söder om Stockholm och en mil norr om Nynäshamn ligger Ösmo där två av våra barnverksamheter ligger. Det är ett barnboende och ett korttidsboende för barn och ungdomar med olika grader av funktionsvariationer som behöver stöd och hjälp i vardagen. Vi söker nu timanställda som under våren går introduktion för att till sommaren sommarjobba hos oss.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.Publiceringsdatum2025-08-13Kvalifikationer
Utbildad undersköterska eller barnsköterska eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Meriterande om du därtill har
Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Anställningsform: Timanställning
Arbetstid: Dag, kväll, helg, natt
Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Glöm inte att specificera hur din bakgrund och erfarenheter matchar de kvalifikationer vi söker för denna roll. Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team på Unika! I samband med eventuell anställning behöver belastningsregister uppvisas. Om du kallas till intervju måste du även kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa medborgarskap inom EU/EES eller giltigt arbetstillstånd.
Unika är en del av Attendo, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Hos oss finns många erfarna kollegor du kan lära dig av, och tack vare vår storlek som arbetsgivare kan vi erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder friskvård och andra förmåner, samt interna utbildningsmöjligheter och kollektivavtal.
Tillsammans för en meningsfull vardag! Ersättning
