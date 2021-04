Timvikarier till Hemvården - Svalövs kommun - Apotekarjobb i Svalöv

Svalövs kommun / Apotekarjobb / Svalöv2021-04-07Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 300 invånare.Är du en person som bryr dig om andra, är serviceinriktad och ser allas lika värde? Har du ett genuint intresse av människor och vill underlätta vardagen för någon annan? Då kan det vara dig vi söker!Nu söker vi timvikarier till våra tre hemvårdsområden Teckomatorp, Svalöv och Kågeröd. Som undersköterska/vårdbiträde har du möjlighet att bidra till att våra brukare får en meningsfull vardag. Om just du väljer att vara vår medarbetare kan du med ditt engagemang och din positiva människosyn se till att vi tillsammans uppnår detta mål.2021-04-07I hemvården arbetar du i kundens bostad där insatserna kan vara allt från städ, sällskap på promenader, hjälp vid matsituationer samt med medicin och personlig hygien. Arbetet är för det mesta självständigt men det kan uppstå dubbelbemanning.För att trivas hos oss behöver du vara trygg, ansvarsfull och ha ett intresse för att arbeta med personer i behov av vård och omsorg. Du har en positiv inställning i nya möten med människor och är lyhörd för deras behov. Arbetet ställer höga krav på ett gott samarbete med kollegor, brukare, anhöriga och chefer.För att bli aktuell för denna tjänsten krävs att du har fyllt 18 år.Vi ser gärna att du har en godkänd eller pågående utbildning inom omvårdnad eller annan utbildning som kan vara relevant för tjänsten.Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.Då du i arbetet kommer att ha daglig kontakt med brukare samt föra dokumentation, är goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt ett krav.Det krävs körkort och att du kan cykla.Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag av polisens belastningsregister uppvisas.ÖVRIGTVi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling.Användaren samtycker till och godkänner att Visma hanterar personuppgifter i enlighet med Vismas Policy om Personuppgifter och Cookies.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Urval sker löpande därför ber vi dig att inkomma med din ansökan så snart du kan., upphör: 2021-09-19 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-21Svalövs kommun5675460