Timvikarier till hemtjänsten med B-körkort
2025-09-10
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Letar du efter ett meningsfullt jobb med frihet och variation? Vi erbjuder ett flexibelt timvikariat i vår hemtjänst till område "Norra" och "Södra" vilket är hemtjänstens ytterområden.
Vi letar efter dig som vill ha ett arbete där du får vara ute och röra på dig, träffa människor och göra skillnad - varje dag.
Du har B-körkort, ett stort engagemang och gillar när ingen dag är den andra lik.
Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
När ordinarie personal är frånvarande behöver våra verksamheter pålitliga och engagerade vikarier. Som omsorgspersonal utför du kvalificerade omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänst i kundernas egna hem.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära att:
* Personlig omvårdnad
* Sjukvårdande arbetsuppgifter utifrån delegering
* Matlagning och andra praktiska arbetsuppgifter i boendemiljön
* Tillgodose de äldres behov av daglig livsföring
* Bidra till meningsfulla aktiviteter och gemenskap med andra
* Dokumentation enligt lag inom socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagenKvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att jobba med äldre och ge god omvårdnad och stöd.
För att trivas i rollen är det viktigt att du är ansvarstagande, lyhörd för de äldres behov och kan arbeta självständigt. Du behöver också vara flexibel och initiativtagande då arbetet ofta innebär att snabbt kunna anpassa sig till nya situationer och kunna hoppa in med kort varsel.
För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt en godkänd gymnasieexamen. Det är meriterande om du har gått vård- och omsorgsprogrammet eller har annan utbildning eller erfarenhet som är inriktad mot vård och omsorg.
I denna verksamhet är giltigt B-körkort ett krav. Du behöver kunna arbeta varierat både vardag och helg samt dagtid och/eller kvällstid, men du styr vilka dagar som passar dig. Via vårt system Vikariebanken kommer du själv kunna ange när du har möjlighet att arbete. Det ger dig goda möjligheter att exempelvis kunna kombinera tjänsten med annan sysselsättning eller studier.
För närvarande söker vi inte några vikarier till nattjänst.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277326". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grums kommun
(org.nr 212000-1827) Kontakt
Bemanningskoordinator
Sara Damberg bemanningsenheten@grums.se 0555-759800 Jobbnummer
9502973